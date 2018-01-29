sobadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Mağusa'da dün, saat 08.30 sıralarında, Soner KOÇAK’ın kalmakta olduğu ikametgahta muhtemelen elektrik sobasının aşırı ısınarak eşyaları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu salon içerisindeki elektronik eşyalar, koltuk takımı, perdeler ve giriş kapısı tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.