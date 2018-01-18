Soba yangına neden oldu

Lefkoşa’da bu sabaha yakın çıkan yangında Özdemir Kaptanoğlu’nun evi zarar gördü.

Gaz yağıyla çalışan sobayı söndürmek için evin bahçesine çıkaran Kaptanoğlu, sobanın bahçedeki koltuğa temas ettiğini fark etmedi. Bu nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin mutfak ve yatak odası tamamen, eşyaları kısmen zarar gördü.

Fotoğraflar YENİDÜZEN