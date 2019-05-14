Yenidüzen Gazetesi tarafından 22 yıldır gerçekleştirilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde SMS oylaması başladı. Beş kategoride 25 adayın yer aldığı Yılın Spor Ödülleri’nde desteklediğiniz adayın yanında yer alan numarayı 4353’e kısa mesaj göndererek adayınız için oy kullanabileceksiniz.

Böylelikle geçtiğimiz hafta başlayan kupon oylamasının ardından SMS oylaması da başlamış oldu. Dilediğiniz adaya sınırsız oy kullanabileceksiniz. Kupon ve SMS oylamaları 19 Temmuz 2019 Cuma günü son bulacak.

SMS oy bedelleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim için 3,50 TL / 55 kontör

YENİDÜZEN GAZETESİ YILIN SPOR ÖDÜLLERİ ADAYLARI

YILIN ANTRENÖRÜ

101 Sedat Devecioğlu (Futbol)

102 Toygar Davulcu (Futbol)

103 Halit Kıryağdı (Basketbol)

104 Osman Akın (Voleybol)

105 Tuncel Türker (Tenis)

YILIN SPORCUSU

106 Uğur Gök (Futbol)

107 Merve Çelebi (Voleybol)

108 Tuğba Aydın (Atletizm)

109 Cevdet Alptürk (Motorsporları)

110 Kercem İnancı (Basketbol)

YILIN YÖNETİCİSİ

111 Hüseyin A. Kınacı (Üni. Sporları)

112 Redif Nurel (Futbol)

113 Akın Cellatoğlu (LAÜ)

114 Suma Zafer (Futbol)

115 Burçin Aliusta (Motorsporları)

YILIN HAKEMİ

116 Ali Özer (Futbol)

117 Nusret Sırdar (Basketbol)

118 Ülviye Beşe (Hentbol)

119 Kasım Güçeri (Voleybol)

120 Cemal Gürsel Abohorlu (Yüzme)

GENÇ YETENEK

121 Taygun Derviş (Atletizm)

122 Batuhan Calban (Futbol)

123 Alpay Şerbetçioğlu (Basketbol)

124 Özgül Çetin (Yüzme)

125 Haluk Çakar (Voleybol)