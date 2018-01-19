Smart Cihangir'de

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, son olarak Lefke forması giyen yabancı futbolcu Smart'ı kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında hiç bir takımda forma giymeyen Smart, böylelikle ikinci devrede Cihangir’in başarısı için ter dökecek.

Quincy’de işlem tamam

Cihangir bir süredir ilgilendiği Quincy transferini de resmileştirdi. Mesarya temsilcisi böylelikle yabancı tercihlerini Offor, Smart ve Quincy’den yana kullanırken, Kalifa ve Marius ile yollarını ayırdı.