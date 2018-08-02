Smaçlar ‘Zafer’ için atılıyor

KKTC Voleybol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun işbirliği içerisinde ülkemizde gerçekleşen TVF Pro Beach Lefkoşa 5. Zafer Kupası heyecanı dün akşamüzeri başladı.

Lefkoşa Beach Volley Arena Tesisi’nde düzenlenen turnuvada hem kadınlar, hem de erkekler kategorisinde heyecanlı maçlar oynandı.

5. Zafer Kupası bugün oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla son bulacak. Saat 21.00’de erkekler finali, 22.00’de ise kadınlar finali oynanacak. Final karşılaşmaları BRT’den naklen yayınlanacak. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.