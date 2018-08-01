Smaçlar Lefkoşa’da atılacak

Hüseyin KIRAL

KKTC Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği KKTC Zafer Kupası Plaj Voleybolu turnuvası ile birlikte 2018 TVF Plaj Voleybolu “Pro Beach Tour” Lefkoşa Etabı, bugün başlıyor. Yarın sona erecek olan organizasyonda ülkemiz üç kadın, üç de erkek takımı ile temsil ediliyor. Erkeklerde KKTC adına Kemal Şah /Ali Osman, Fuat / Rufaro Daklis ve Umut / Osman çiftleri temsil ederken, kadınlarda Buğra / Selin, Merve / Betül ve Güney / Lema ikilileri temsil edecek. KKTC Zefer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası ile 2018 TVF Plaj Voleybolu Pro Beach Tour Lefkoşa Etabı, yarın oynanacak olan yarı final ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Bu turnuva, Pro Beach Tour ve FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu puanı verecek.

ERKEKLER

Hakan G. / İbrahim Ç

Mehmet Ç. / İsmail A.

Klassis (Burak B. / Behzad H.K.)

Kemal Ş./Ali Osman N. (KKTC)

AP sportif (Selçuk Ş. / Soner E.)

Nuri Ş. / Caner Ç.

Fuat B. / Rufaro D.C. (KKTC)

Hüseyin K. / Metin Z.

Ersin D. / Yusuf N.

Andrii S. / Maxim K

Umut A. / Osman Ç. (KKTC)

KADINLAR

Buğra E. / Selin Y (KKTC)

Merve Ç. / Betül Ç. (KKTC)

Müge O. / Ceren A.

Belinay S. / Başak D.

Başak B. / Anastasia S.

Corcoz A.L. / Petrosanu E.A.

Güney B. / Lema S. (KKTC)