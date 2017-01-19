Smaçlar final için atılacak
İlkokullu Küçükler Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen okullar belli oldu
Milli Eğitim, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Voleybol Şampiyonası’nda 8’li finaller tamamlanırken yarı finale yükselen okullar belli oldu. Doğa Akdeniz Doğa Koleji, Esentepe İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nun kız ve erkek takımlarının yanı sıra Alasya İlkokulu kız takımı ve Şht. Zeki Salih İlkokulu erkek takımı da yarı finale yükselen ekiplerden oldu. Yarı final maçları yarın, final ve üçüncülük maçları da Pazartesi günü oynanacak. Dün alınan sonuçlar ve Mağusa Arena’da oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının programı şöyle:
SONUÇLAR
Erkekler
Gazi İlkokulu – Esentepe İlkokulu: 1-2
Polatpaşa İlkokulu – Şht. Z. Salih İlkokulu: 2-0
Kızlar
Esentepe İlkokulu – Dörtyol İlkokulu: 2-0
Polatpapa İlkokulu – Alasya İlkokulu: 2-0
YARI FİNALLER (Yarın)
Erkekler Yarı Final
Esentepe İlkokulu – Polatpaşa İlkokulu (10.00)
Doğu A. Doğa Koleji – Şht. Z. Salih İlkokulu (12.00)
Kızlar Yarı Final
Doğu A. Doğa Koleji – Polatpaşa İlkokulu (09.00)
Esentepe İlkokulu – Alasya İlkokulu (11.00)