Smaçlar final için atılacak

Milli Eğitim, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Voleybol Şampiyonası’nda 8’li finaller tamamlanırken yarı finale yükselen okullar belli oldu. Doğa Akdeniz Doğa Koleji, Esentepe İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nun kız ve erkek takımlarının yanı sıra Alasya İlkokulu kız takımı ve Şht. Zeki Salih İlkokulu erkek takımı da yarı finale yükselen ekiplerden oldu. Yarı final maçları yarın, final ve üçüncülük maçları da Pazartesi günü oynanacak. Dün alınan sonuçlar ve Mağusa Arena’da oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının programı şöyle:

SONUÇLAR

Erkekler

Gazi İlkokulu – Esentepe İlkokulu: 1-2

Polatpaşa İlkokulu – Şht. Z. Salih İlkokulu: 2-0

Kızlar

Esentepe İlkokulu – Dörtyol İlkokulu: 2-0

Polatpapa İlkokulu – Alasya İlkokulu: 2-0

YARI FİNALLER (Yarın)

Erkekler Yarı Final

Esentepe İlkokulu – Polatpaşa İlkokulu (10.00)

Doğu A. Doğa Koleji – Şht. Z. Salih İlkokulu (12.00)

Kızlar Yarı Final

Doğu A. Doğa Koleji – Polatpaşa İlkokulu (09.00)

Esentepe İlkokulu – Alasya İlkokulu (11.00)