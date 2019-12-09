Meltem SONAY

Başbakan Ersin Tatar’ın geçtiğimiz yıl Bütçesi’ne ilişkin konuşmasında, en büyük sıkıntının Türkiye ile Protokolün imzalanmadığı ve imzalanmadan Meclis’e gelmesi olduğunu anımsatan CTP Genel Başkanı Erhürman, şu anda bakan olan milletvekillerinin de o dönemlerde görev gelir gelmez 3 yıllık protokol imzalayacaklarını söylediklerini hatırlattı.

Tüm bunlara rağmen Hükümet’in Türkiye ile Eylül ayının 10’unda imzalanan ‘3 aylık’ bir protokol imzaladığını, hazırlanacağı söylenen 2020 program teklifinin ise halen ortada olmadığına vurgu yaptı.

‘Muhalefette başka, iktidarda başka’ söylemini hatırlatan Erhürman, Tatar’ın o zaman ‘Protokolün CTP’nin Parti Meclisi’ne takıldığına ilişkin’ ifadelerini anımsattı, ‘Şimdi ne oldu? Ben de protokol UBP’nin Parti Meclisi’ne mi takıldı diye sorayım” şeklinde konuştu.

‘Vizyon net değil, rakamlara yansımıyor’

Söylenenlerin unutulmadığına vurgu yapan Tufan Erhürman, kendileri tarafından ortaya konan ‘kendi ayakları üzerinde duran bir yapı’ idealinin bugün herkes tarafından dillendirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti, ancak bu bütçeyle bunun sağlanamayacağını kaydetti.

Bu bütçenin içerisinde gelirlerin nasıl artırılacağının da ‘net olmadığına’ vurgu yapan Erhürman, rakamlara bakıldığında ifade edilen ‘vizyonun’ rakamlara yansımadığını işaret etti.

Hükümet yetkililerinin ‘Akaryakıt zammından kaçınılmıştır’ ve ‘Mart’a kadar zam yok’ açıklamalarına işaret eden Erhürman, akaryakıt fiyatlarının dövizden ve uluslar arası akaryakıt borsasından etkilendiğinin altını çizdi.

Erhürman, “Döviz 2018’e kıyasla son günler hariç stabil, akaryakıt fiyatları da öyle. FİF zaten arttı, siz nasıl olup da şimdiden Mart’a kadar yapılmayacağını söylersiniz, biri size güvence mi verdi” diye sordu.

‘Sözleşmeli personel ödeneklerindeki artış, daha fazla sözleşmeli istihdam demek’

Maaş oranın genel bütçedeki yerine işaret ederek ‘Maliye ve Başbakanlık’taki sözleşmeli personel ödeneklerinde nasıl olur da %47 ve %74 artış öngörülebildiğini soran Erhürman, bunun ‘daha çok sözleşmeli istihdamı’ anlamına geldiğine vurdu yaptı.

Bu bütçenin vizyonu açısından soru işaretleri olduğuna işaret eden Erhürman, ‘kendi ayakları üzerinde duran yapı vizyonu’nun bu bütçede olmadığını altını çizdi.

Atlasglobal’in uçuşlarını durdurması ile Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde güneyde yapılan değişikliğin ekonomiye ilişkin risklerine yeniden değinen Erhürman, gelirler açışından öngörülerin şaşma ihtimaline işaret etti.

‘Kendi ayakları üzerinde duran bir yapı, sadece slogan olmamalı’

Bugün ‘Meclis’in tuhaf bir günü’ olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, Meclis’in habersiz açılmasının ardından, Maliye Bakanı’nın konuşmasının ardından, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın söz aldığına işaret etti, “Nihayet sıra bize geldi” dedi.

Yapılması gereken şeyin çok net olduğunu belirten Erhürman, muhalefet olarak sadece eleştiri yapmayacaklarını, önerilerde de bulunacaklarını ifade etti.

2020 Ekonomik Programı’nın nerede olduğunu, kaç yıllık bir protokol imzalanacağını soran Erhürman, vizyonun net olması gerekliliğinin altını çizdi, vizyonun da ‘kendi ayakları üzerinde duran bir yapı olması gerektiğine’ vurgu yaptı.

Slogana odaklanmak değil, kaynakları nasıl kullanılacağı meselesine odaklanmak gerektiğine işaret eden Erhürman, turizm, yükseköğretim gibi sektördeki gelirleri artırma yollarının aranması gerekliliğinin altını çizdi.

“Kamu Reformu nerede?”

Kamu Reformu’nun tüm protokollerin ‘ana maddeleri’nden biri olduğunu belirten Erhürman, bu yılki anlaşma metninde olmadığına işaret etti. “Madem ki bu kadar önemliydi, nerede” diye soran Erhürman, o kadar çalışmadan sonra hangi aşamaya gelindiğini bilme hakları olduğunu ifade etti.

Alt yapı ve reel sektöre ilişkin kalemleri de sorgulayan Erhürman, bunlara ilişkin açıklama istedi. Her konuda bütçede görülen sıkıntıları, o başlıklar altında gündeme getireceklerini ifade etti.