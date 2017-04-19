Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2017 yılı Slalom Şampiyona 1’inci yarışı City Mall sponsorluğunda gerçekleşti.

16 Nisan Pazar günü saat 12:00'da City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ön otoparkında gerçekleşen City Mall Slalom Yarışı’na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “start” verdi.

50 adet klasik aracın yer alacağı City Mall Slalom Yarışı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2017 yılı Slalom Şampiyonasına dahil olup 1 katsayı üzerinden puan verildi.

Kazanalara kupaları City Mall Aktivite Alanında bir seramoni eşliğinde verildi. Kazananların bir kısmına kupaları City Mall Kurucu Direktörü Derviş Tarımer ve Lütfiye Tarımer tarafından takdim edildi.

Kategorilere Göre Kazananlar:

KATEGORİ A:

Ali Kelebek Taner Gerçek Asaf Akçın

KATEGORİ B:

Aykut Sokullu Ömer Ataçağ İbrahim Umay

KATEGORİ C:

Ali Güran Tahsin Oya Konat Arcan Yiğit

KATEGORİ D:

Coşkun Gürel İsmet Latif İbrahim Çekilten

KATEGORİ E:

Yusuf Tuncer Barkut Turgut Buruncuk

KADINLAR KATEGORİSİ:

Oya Konat Güzin Aşık Ebru Kaçakbaflı

ENGELSİZ HAYALLER KATEGORİSİ:

İmren Dinçer Abdullah Keskinel

Mağusa’da faaliyet gösteren ve alanının üst segmentinde yer alan seçkin dünya markalarını Kuzey Kıbrıs’ta tek bir çatı altında buluşturan alışveriş ve yaşam merkezi City Mall, haftanın her günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.