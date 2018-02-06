Sky Lounge 80’ler ve 90’lar konsepti

Girne’nin gözde mekanlarından Sky Lounge ve Bar kitlesini eğlendirmeye devam ediyor. Büyük beğeni toplayan 80’ ler ve 90’ lar konsepti, müzik severleri eski zamanlara götürerek o yılların büyüsünde bırakıyor.

Capital Radyo ve SKY Lounge Bar’ın iş birliği ile gerçekleştirilen Retrospective gecelerinde, adanın en tecrübeli DJ’lerinden Barisso sahne alıyor.