Sky Lounge 80’ler ve 90’lar konsepti
Girne’nin gözde mekanlarından Sky Lounge ve Bar kitlesini eğlendirmeye devam ediyor.
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Girne’nin gözde mekanlarından Sky Lounge ve Bar kitlesini eğlendirmeye devam ediyor. Büyük beğeni toplayan 80’ ler ve 90’ lar konsepti, müzik severleri eski zamanlara götürerek o yılların büyüsünde bırakıyor.
Capital Radyo ve SKY Lounge Bar’ın iş birliği ile gerçekleştirilen Retrospective gecelerinde, adanın en tecrübeli DJ’lerinden Barisso sahne alıyor.
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