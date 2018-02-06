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Sky Lounge 80’ler ve 90’lar konsepti

Sky Lounge 80’ler ve 90’lar konsepti

Girne’nin gözde mekanlarından Sky Lounge ve Bar kitlesini eğlendirmeye devam ediyor.

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Girne’nin gözde mekanlarından Sky Lounge ve Bar kitlesini eğlendirmeye devam ediyor. Büyük beğeni toplayan 80’ ler ve 90’ lar konsepti, müzik severleri eski zamanlara götürerek o yılların büyüsünde bırakıyor.

Capital Radyo ve SKY Lounge Bar’ın iş birliği ile gerçekleştirilen Retrospective gecelerinde, adanın en tecrübeli DJ’lerinden Barisso sahne alıyor.

 

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