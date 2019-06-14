Sızma zeytinyağları birincilik aldı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ürettiği sızma zeytinyağları ile Londra ve İtalya’da düzenlenen 2 uluslararası yarışmada altın madalya kazanan Hakan Temizyürek’i kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, kabulde yaptığı konuşmada, zeytin ağaçlarının ülkede her geçen yıl azaldığını belirterek, kazanılan ödüllerin, ağaçların korunmasının yanı sıra, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine örnek olacağını ve motivasyonlarını artıracağına inandığını söyledi.

Zeytin ağaçlarının korunması ve çoğalması için Zeytin Festivali düzenlediklerini kaydeden Güngördü, Hakan Temizyürek’in de festival kapsamında düzenlenen seminerlere katılarak kendini geliştirdiğini ifade etti. Güngördü, Girne bölgesinden toplanan zeytinlerle üretilen yağların ödül getirmesi nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Hakan Temizyürek ise konuşmasında, aroması ve tadı çok değerli ödüllü zeytinyağının, 150- 800 yıllık gerçek Kıbrıs zeytininden üretildiğini ifade etti.

Temizyürek, kendi arazileri yanında, Ozanköy ve Girne’nin farklı bölgelerinden arazi kiralayarak, çalıştıklarını belirtti. Geçen yıl 4 ton zeytinyağı ürettiklerini anlatan Temizyürek, hedeflerinin kaliteli butik üretime devam ederek, ürünü ihraç etmek olduğunu kaydetti.