Siz sıkılmadınız mı?

Çok sıkıldım hükümet krizlerinden, kurultay kavgalarından, siyaset oyunundan, bu göstermelik demokrasiden, yapay devletten, hepsi usandırdı, uyuşturdu, yordu.

Pek çok insana eğlenceli geldiğinin farkındayım.

Sırasını bekleyenler var.

Terfi… Müdürlük… Amirlik… Müsteşarlık... Bakanlık…

Öylece gidiyor.

“Bakan şoförlüğü” için dahi sıra beklemenin hevesi içinde olanları görüyorum.

Yaşadığımız düzen böylesi “fırsatlar” yaratıyor ve “avuntular” veriyor.

Toplumun en az yarısı dünyada bir yer istemiyor.

Bu düzen içinde kendine bir yer “ayarlamak” yetip de artıyor bile!



* * *



Yeni bir sabah olacak, demişlerdi.

Oldu.

Yine yüz yüze geleceğiz, demişlerdi.

Geldik.

Yüzsüzler yerli yerinde, yine...

Öyle yeniden birbirimizin yüzüne bakmak ve samimiyetsiz gülüşler çizmek zorunda da değildik.

Her dönemde, her kılıkta, her modelde kendilerine yaşam alanı bulanları da midem kaldırmıyor artık…



* * *

Şimdi yeni bir geleceğe mi yürüyoruz?

Slogan öyleydi!

Yeni ne var?

Bildiğimiz eski bu!

Küflü.

Kokuşmuş.

Bayat.



* * *



Talimatlar aynı yerden gelecek, yine…

Şimdi daha çok gelecek.

Çok daha hoyrat!

Büyükelçi, seçilmiş bakanların bir adım önünde durmaya devam edecek.

“Bütçe açığı” büyüdükçe, “demokrasi” daralacak.

Minnet duyacağız buna!

Belediye reisleri yine müşavir denen gölge bakanların etrafında dolanacak, kaldırım dökebilmek ya da iki yeni çöp kamyonu alabilmek için…

Bak kumarcılar daha ilk günden “karantinasız” gelişleri kaptı bile!



* * *



Yeni bir gün doğacak, yeni bir geleceğe yürüyeceğiz.

KKTC tanındı, kim bilir…

“Nahcivan tanıdı” dediler de Başbakanlık müsteşarı dahi inandı ya!

Olur olur (!)

Avrupa Birliği yeniden “birleşme” çağrısı yaptı ve “federal çözüm”e bağlılık açıkladı ya, “iki devletli çözüm yoksa biz oynamayız” diyen olmadı.

Yeni bir gelecek, elbette gelecek…

Gülümseyiniz hadi!

Avukat denedik, mühendis denedik, doktor denedik, mimar denedik, şimdi yeni seçtirilmiş maliyeci bir Cumhurbaşkanımız var ya…

1 sterlin için 10 liraya ihtiyaç olmayacak belki de…



* * *



Yeni bir geleceğe yürüyeceğiz.

‘KKTC Cumhurbaşkanı’ çekmecesindeki ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportunu iade edecek ilk kez…

Belki Fener gelecek, Kaymaklı’yı yenecek...

Tribünde bağıracağız el ele!

İnanacağız birlikte: Ayrı ‘devletimiz’ var.

Ayrımız, gayrımız olmasa da…