Pusula Platformu’nun Proje Koordinatörü Meltem İkinci, “Örneğin ulaşımda zorluk yaşıyorsunuz, www.cypruspusula.org sitesine giriş yapıp, oldukça sade bir ifadeyle ‘toplu taşıma geliştirilmeli’ gibi bir öneri sunuyorsunuz. En çok oy olan, yapılabilir, gerçekten toplumu ilgilendiren öneriyi gerçekleştiriyoruz. Bunun için diğer kişilerin, o öneriyi oylaması gerekiyor” diye açıklıyor.

Dila ŞİMŞEK

Adada ilk kez kurulan Pusula adlı dijital platform, dün itibariyle uygulanmaya başlandı.

Bir internet sitesi olan Pusula, Kıbrıs’ta yaşayan herkesin, günlük yaşamında karşılaştığı zorluklardan yola çıkarak bir öneri sunduğu, en çok oy alan önerinin gerçekten uygulanacağı bir platform.

Avrupa Birliği fonu ile oluşturulan ‘Pusula’ ile insanların hayatının kolaylaştırılabilmesi için, gerçekçi, sürdürülebilir bir adım atılmasını amaçlanıyor.

Pusula Platformu’nun Proje Koordinatörü Meltem İkinci, “Örneğin ulaşımda zorluk yaşıyorsunuz, www.cypruspusula.org sitesine giriş yapıp, oldukça sade bir ifadeyle ‘toplu taşıma geliştirilmeli’ gibi bir öneri sunuyorsunuz. En çok oy olan, yapılabilir, gerçekten toplumu ilgilendiren öneriyi gerçekleştiriyoruz. Bunun için diğer kişilerin, o öneriyi oylaması gerekiyor” diye açıklıyor.

Oylama sonucu kazanan fikir 50 Bin Euro bütçe ile hayata geçirilecek.

Öneriler 19 Mart’a kadar yapılabilecek, oylama ise 24 Mart ile 29 Mart’ın gece yarısına kadar sürecek, kazanan öneri, 31 Mart’ta açıklanacak.

Uygulamaya ise 1 Nisan’da başlanacak.

Dünya Bankası'na bağlı Akıl, Davranış ve Kalkınma Birimi (eMBeD) ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) ortak çalışmaları ile hazırladığı bu projeyi, dün eşzamanlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde tanıttı.

İkinci, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bu platform için, hem Türkçede hem de Rumcada aynı anlama gelen, amacımıza uygun bir isim aramıştık. Pusula her iki dilde de yön gösteren demek ve projemize tamamen uyduğuna inanıyoruz” dedi.

“Aynı Facebook veya Twitter gibi, ancak Kıbrıs’ta yaşayan toplumları ilgilendiren sorunların çözümünün konuşulacağı bir yer…”

YENİDÜZEN’e konuşan Proje Koordinatörü Meltem İkinci, “Pusula sayesinde insanlar fikirlerini paylaşıp, birbirlerinin önerileri hakkında yorum yaparak oylayabilecek. Öneriler Türkçe, Rumca veya İngilizce olarak yapılabilir… Aynı Facebook veya Twitter gibi, ancak Kıbrıs’ta yaşayan toplumları ilgilendiren sorunların çözümünün konuşulacağı bir yer…” diye konuştu.

En çok oyu alacak önerinin, fon sayesinde tedarikçiye ulaşarak gerçekten uygulanacağını kaydetti.

Katılımcıların etnik kökeni, vatandaşlığı gibi unsurların sorgulanmayacağını ve herkesin fikrini belirtebileceğine değindi.

“Kıbrıs’ta insanlar, karar vericilere güvenmiyor, kendilerini temsil ettiğini düşünmüyor…”

İkinci, böyle bir platform yaratma ihtiyacının, halkla yapılan araştırmalar sonucu doğduğunu ifade etti. “Yaptığımız araştırmalarda, sivil katılımın, kalkınmaya direkt ve olumlu etki edeceğini gördük. Kıbrıs’ın kuzeyinde de, güneyinde de yaşayan kişiler, karar vericilerin (devlet yetkilileri) kendilerini temsil etmediğini düşünüyor. Maalesef toplumda, her beş kişiden yalnızca biri karar vericilere güveniyor. Genel olarak gelecekle ilgili bir vizyon olmadığına inanıldığı gibi, Kıbrıs’ın doğru yönde ilerlemediğine inanılıyor” şeklinde konuştu.

İkinci, bütün bu sorunların nasıl çözülebileceği, toplumsal refahın nasıl artacağı düşüncesinden yola çıkarak Pusula platformunu oluşturmaya karar verildiğini belirtti.

“Herkes mümkün olduğunca çok fikir paylaşsın”

Pusula’da, yapılabilir, gerçekçi, birkaç kişiye değil binlerce kişiye hitap eden ve sürdürülebilir önerilerin değerlendirileceğini kaydeden İkinci, aksi takdirde projenin uygulanabilir olamayacağını ifade etti.

Oylama sürecinden sonra bir fikrin kazanacağını dile getiren İkinci, “Dünya Bankası'na bağlı Akıl, Davranış ve Kalkınma Birimi (eMBeD) ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) olarak bir açık teklif çağrısında bulunacağız, kazanan fikre 50 Bin Euro bütçe ile tedarikçi ayarlanarak uygulanacak. Bu projede çalıştığım için çok gurur duyuyorum çünkü hepimizin hayatını iyileştirecek bir şeyin yapılmasına olanak sağlanıyor. Herkesin önerilerini bekliyoruz…”