YENİDÜZEN

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Üniversite Genel Sekreteri Şükrü Çankaya YENİDÜZEN Gazetesi’ni ziyaret etti, projelerini paylaştı.

YENİDÜZEN Yazı İşleri Müdürü Mert Özdağ ve Haber Müdürü Meltem Sonay ile görüşen Arslanbaş,

üniversitelerde ‘kabuk değişikliğine’ ihtiyaç olduğunu, öğrencilerin özel olarak eğitilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arslanbaş, “Öğrencileri dünyaya açmak istiyoruz. Buradaki siyasi tıkanmışlık eğitimle aşılacak” diyerek, KKTC’nin eğitim adası olması gerektiğini belirtti.

Dünya üniversiteleri ve devletlerarası işbirliğinin yanı sıra bu alanda ortak değişim programlarını hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Arslanbaş sınıfların olmadığı, yeni nesil, dijital kuşağın çocuklarına yönelik yükseköğretimin nasıl olacağı ile ilgili bilimsel çalışma yaptıklarını kaydetti.

‘Toplumuna ve toprağına değer sağlayan bir dünya üniversitesi’ vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Arslanbaş, bu bağlamda akademisyenlerinin yüzde 60’ının yurt dışından geldiğini, yüzde 40’ının ise adanın ve Türkiye’nin en iyi isimlerden oluştuğunu dile getirdi.

“Üniversitelerin topluma katkı ayağı çok zayıf”

Öğretim, araştırma ve topluma katkı olmak üzere üniversitelerin 3 temel misyonu olduğunu ifade ede Arslanbaş, “KKTC’de üniversitelerin topluma katkı ayağı çok zayıf. Üniversite olarak 6 aydır muhtarlara kadar gezdik, belediyelere gittik. Beklentilerini sorduk” şeklinde konuştu.

Arslanbaş, bu konu ile ilgili adım atmak için üniversitede öğrencilerin projelerinin tamamımın adaya katkı sağlaması için karar aldıklarını ifade etti.

Böylelikle öğrencilerin çok yönlü yetiştirilmesi için yerelde ihtiyaca yönelik istihdam projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Arslanbaş, üniversitede zorunlu dersler dışındaki tüm derslerin ihtiyaca göre belirlendiğini aktardı.

Arslanbaş, özetle şöyle devam etti: Her bölüm için kurumlarla görüştük, ihtiyaçları belirledik. Onlardan da staj-istihdam imkanı istedik. Şu anda Türkiye’deki bazı şirketlerle anlaşmalar yapıldı. KKTC’de de Merit Oteller Grubu, Oscar Otel, Cratos Otel, Elexus Otel’in yanı sıra bazı mühendislik firmaları ile anlaşma yaptık. %100 iş garantisi veriyoruz. Öğrencileri özel olarak yetiştireceğiz. Bu bağlamda öğrencilere mesleki İngilizce ve bilgisayar kursları veriyoruz. Yeni nesil öğrencilerin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Online eğitim sistemini onlara sunmak istiyoruz. Öğrencilere uzaktan eğitim seminerleri vermek istiyoruz.