Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz gün LTB adına gönüllü dağıtım yapan gençlerden birinin corona pozitif olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Harmancı, söz konusu kişinin akşam saatlerinde teste girdiğini ve sonucunun ancak yarın ortaya çıkacağını ifade etti.

“Dün arkadaşlarımız tam teçhizatlıydı yani maske, eldiven ve tulum. Paketler hazırdı ve belediye dışındaydı ve kendi araçlarıydı” şeklinde açıklamada bulunan Harmancı, “Her koşulda olayla ilgili olarak herhangi bir bilgim olmasa da siyasi sorumluluğu elbette bendedir, test sonuçlarından bağımsız olarak da bu sorumluluğu bu ortam dinince elbette vermeye hazırım” dedi.

Değerli arkadaşlar, gençlerin dün dağıtım yaptıktan sonra akşama doğru bir tanesinin ailesinin hastalığı ile ilgili olumsuz bir bilgi geldi. Şu an arkadaşımız teste girdi. Testin sonucu belli oldu haberleri asılsızdır. Sonucu sabaha belli olur herhalde.

Dün arkadaşlarımız tam teçhizatlıydı yani maske, eldiven ve tulum. Paketler hazırdı ve belediye dışındaydı ve kendi araçlarıydı.

Doktorlar çok çok az bir risk taşıdığını marketlerdeki her poşet kadar bir risk olduğunu belirttiler.

Dağıtım yaptıkları 10/15 evin adres listesi bellidir. Tüm adresler elbette ilgilerle paylaşılmıştır.

Her koşulda olayla ilgili olarak herhangi bir bilgim olmasa da siyasi sorumluluğu elbette bendedir, test sonuçlarından bağımsız olarak da bu sorumluluğu bu ortam dinince elbette vermeye hazırım.

Süreçle ilgili yeni bir gelişme olursa sizlere bilgi aktaracağım.