Siyasi partilerde ‘koalisyon’ mesaisi

Ayşe GÜLER-Didem MENTEŞ

Erken seçim sonrasında siyasi partilerde ‘koalisyon modellerine’ ilişkin toplantılar yoğun şekilde sürüyor.

21 milletvekili ile en çok oyu almasına rağmen, CTP, HP ve TDP’nin UBP ile olası bir koalisyonda yer almayacaklarını açıklaması ‘CTP-HP-DP-TDP’ Koalisyon Hükümeti’ni gündeme taşırken, söz konusu siyasi partilerin yaklaşımının ne olacağı da merak uyandırıyor.

TDP’de MYK toplantısının ardından Parti Meclisi de bugün bir araya gelerek, seçimi değerlendirecek.

Öte yandan HP’de de dün gün boyunca ‘seçim sürecine’ ilişkin yoğun toplantılar yapıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, nasıl bir koalisyon içerisinde yer almayacaklarını tarif ettiklerini belirterek, DP ile olası bir koalisyon içerisinde yer alır mısınız?’ sorusunu ise spesifik olarak partiler üzerinden açıklama yapmanın doğru olmayacağı yönünde cevap verdi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris ise, seçim sonuçlarını değerlendirmek için bu akşam Parti Meclisi’nin bir araya geleceğini söyledi, MYK toplantısından ‘UBP ile koalisyona girilmeyeceği’ yönünde karar alındığını ancak bu konuda yalnızca MYK kararının olmasının yeterli olmadığını, kesin kararın bu akşamki toplantıda verileceğini belirtti.

Öte yandan her iki parti temsilcisi de resmi veya gayrı resmi olarak herhangi bir siyasi parti ile görüşmediklerini açıkladı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise UBP’nin hükümet kurma çalışmalarının sonucunda bir hükümet modeli ortaya çıkmaması durumunda, CTP’nin, UBP olmadan oluşacak yeni bir alternatifle çalışma yapabileceklerine dair alınan kararın devam ettiğin aktardı. CTP, TDP, HP ve DP’den oluşabilecek 4 koalisyon şeklinin konuşulmasının henüz erken olduğunu vurgulayan Sorakın, öncelikle Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet kurma çalışmalarını görmeleri gerektiğini belirtti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: 4’lü koalisyon konuşmaları için henüz erken TDP Genel Sekreteri Asım İdris: ‘DP ile koalisyona girmeyiz’ demek için erken HP Genel Sekreteri Tolga Atakan: Nasıl bir koalisyonda olmayacağımızı tarif ettik

TDP Genel Sekreteri Asım İdris:

‘DP ile koalisyona girmeyiz’ demek için erken

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, seçim sonuçlarını değerlendirmek için bu akşam Parti Meclisi’nin bir araya geleceğini söyledi, MYK toplantısından ‘UBP ile koalisyona girilmeyeceği’ yönünde karar alındığını ancak bu konuda yalnızca MYK kararının olmasının yeterli olmadığını, kesin kararın bu akşamki toplantıda verileceğini belirtti.

İdris, TDP ile daha yakın noktada olan, hesap sorabilecek ve reform yapabilecek hükümet modellerine sıcak baktıklarını da ifade ederek, DP ile olası bir koalisyon modelinde yer alıp, almayacaklarıyla ilgili açıklama yapmak için erken olduğunu, bugünkü toplantının ‘kilit’ bir toplantı olduğunu yineledi.

İdris, seçim sonuçlarının ardından gayrı resmi olarak hiçbir siyasi parti ile görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan:

Nasıl bir koalisyonda olmayacağımızı tarif ettik

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süresinin yarın dolacağını, bu nedenle aritmetik ile ilgili değişiklik olup olmayacağının da Cuma günü belirleneceğini söyledi.

Atakan, nasıl bir koalisyon içerisinde yer almayacaklarını tarif ettiklerini hatırlatarak, şeffaflığa önem verdiklerini, bu doğrultuda hareket edebilecekleri bir hükümet modeli içerisinde yer almak istediklerini belirtti.

‘DP ile olası bir koalisyon içerisinde yer alır mısınız?’ sorusunu ise spesifik olarak partiler üzerinden açıklama yapmanın doğru olmayacağı yönünde cevaplayan Atakan, bu konuda yetkili organın PM olduğunu, gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

Atakan, süreç içerisinde hiçbir siyasi parti ile resmi veya gayri resmi olarak görüşme yapmadıklarını da dile getirdi.

Seçim sonuçlarının 3 günde belli olduğunu, bu durum ciddi sorun yarattığını da kaydeden Atakan, “Bazı arkadaşlar seçimi kazandıklarını son dakika öğrendi. Bu da ayrı bir sorundur” diyerek, eleştiride de bulundu.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“4’lü koalisyon konuşmaları için henüz erken”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP’nin hükümet kurma çalışmalarının sonucunda bir hükümet modeli ortaya çıkmaması durumunda, CTP’nin, UBP olmadan oluşacak yeni bir alternatifle çalışma yapabileceklerine dair alınan kararın devam ettiğin aktardı. CTP, TDP, HP ve DP’den oluşabilecek 4 koalisyon şeklinin konuşulmasının henüz erken olduğunu vurgulayan Sorakın, öncelikle Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet kurma çalışmalarını görmeleri gerektiğini belirtti.

Sorakın, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nda, UBP ile bir koalisyon kurup kurmama konusunda yapılan değerlendirmede, UBP ile herhangi bir koalisyon kurmama kararı ürettiklerini anımsattı. “CTP, TDP, HP ve DP’den oluşabilecek 4’lü koalisyon konusunun konuşulmadığını” belirterek, bu konunun henüz çok erken olduğunu dile getirdi. Ulusal Birlik Partisi’nin çalışmasını görmeleri gerektiğine işaret eden Sorakın, UBP’nin hükümet kurumadığı takdirde, yeni bir alternatifin ortaya çıkacağını vurguladı. Sorakın, “Parlamento içerisinde UBP’siz bir hükümet modeli de çıkabilir. O zaman bunun değerlendirmesini yapıp, yetkili organlarımızla bunu görüşürüz. Ama biz, o olmazsa bu model oluşur gibi bir karar üretmedik. Bizim ürettiğimiz karar UBP ile herhangi bir hükümet kurmama kararıdır. Bilahare yeni oluşacak duruma göre yetkili organlarımızı toplayıp, oradan bir karar üretebiliriz. Ama parlamento içerisinde UBP’siz hükümet kurma alternatifi de olabilir” şeklinde konuştu.