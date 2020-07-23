Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcilerinin Slovakya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen toplantılar çerçevesinde tele-konferans yöntemiyle yeniden bir araya geldiği bildirildi.

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, partilerin hem ikili diyaloğu geliştirmek hem de birinci pandemi dalgasını atlatan “Kıbrıslıların” rahatlamasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, partilerin Covid-19 sonrası iki taraf arasındaki diyaloğun gelişimine katkıda bulunmak ve daha önce güven artırıcı önlemler kapsamında ortaya çıkan olumlu sonuçları artırmak istedikleri ifade edildi.

Açıklamada, partilerin, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyeleri, liderler ve her iki toplumun sivil toplumu arasındaki karşılıklı destek, tıbbi ve maddi yardım, iş birliği ve koordinasyon örneklerinin önemini hatırlatıp vurguladığı da belirtildi.

Açıklamada partilerin pandemi sonrası yaşanacak çok yönlü sosyal ve ekonomik olumsuzlukları karşılıklı iş birliği ve dayanışmayla atlatma çağrısında da bulunduğu belirtildi.

Liderlere yapılan çağrıda ise BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreterin raporlarında da belirtildiği gibi görüşmelerin yeniden başlaması zemininin hazırlanması gerektiği kaydedildi.

Parti temsilcilerinin bir sonraki toplantısının Ada’daki pandemi sürecinin gidişatına göre, eylül ayının ikinci yarısında yapılmasının planlandığı belirtildi.

Partilerin bugünkü toplantısına Kıbrıs'ın güneyinden AKEL, Yeşiller, DİKO, DISY, EDEK, EPALXI, EDİ partileri katılım gösterirken, Kıbrıs'ın kuzeyinden Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) Tolga Özsağlam, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) Deniz Birinci ve Doğa Yalçın, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) Salih Sonüstün, Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni (KSP) Mehmet Birinci, Yeni Kıbrıs Partisi’ni (YKP) Murat Kanatlı ve Oğuz Özen temsil etti.

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