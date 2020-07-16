Siyasi ayyaşlık

İnsaf artık insaf!

Bir yeter…

Öyle bir yerdeyiz ki içeriği falan konuşmak dahi istemiyoruz.

Çünkü sular seller gibi bir plansızlık, bir hoyratlık, bir öngörüsüzlük, bir dağınıklık var.

Hukuksuzluk var.

Siyasetsizlik var.

İradesizlik var.



***



Yapmayınız artık yeter!

İmar planı dediniz bir buçuk senedir didişiyoruz.

Çevrecisi…

Müteahhidi…

Plancısı…

Rantçısı…

Alıcısı…

Satıcısı…

Siyasetin ayyaşı oldunuz.

Gece söz veriyor, sabaha geri çekiyorsunuz.

Tökezliyorsunuz her daim…

Resmi gazetede yayınlıyor, vazgeçiyorsunuz.

Sürçüyor kararlarınız…



***

Yeter artık yeter!

Gece yarısından sabaha doğru ilan ediyorsunuz açılımı…

Üç günde beş farklı riskli ülkeler listesi yayınlıyor, beş günde yedi kez farklı karantina kararı alıyorsunuz.

Kırk beş günde hastane yapacağınızı söylüyor, doksan gün sonra yeni proje açıklıyorsunuz.

Bir raporu üç ayda tamamlıyor, üç farklı meclis birleşiminde “bugüne tamadır” diye söz veriyorsunuz.

Bin beş yüz lira para ödemek için onca yoksulu günlerce aylarca bekletiyorsunuz.



***

Plansızlığınız yeter artık!

Keyfiliğiniz, vurdumduymazlığınız, dağınıklığınız yeter…

‘Sehven’ yani yanlışlıkla dediğiniz kararlarınız yeter…

Bir durunuz…

Bir dinleniniz…

Bir yormayınız onca insanı…

***



Eğri gemi doğru sefer derdik…

Yine de razıydık…

Şimdi gemi de eğri sefer de!

Rota yok…

Kaptan vazgeçmiş…

Yardımcı kayıp…

Yolun yarısından geri dönüyorsunuz ha bire..

İlerleyemiyoruz!