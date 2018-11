Ne kadar çabalasak da siyasetten uzak durmak mümkün olmuyor. Özel sohbetlerde de, birşeyler yazarken de. Bugün, siyaset dışı birşeyler karalamak istedim kendimi zorlayarak. Bayağı zorlandım ama. Birazcık da moralim bozuldu açıkçası. Bu kadar karmaşa içinde ‘siyaset’ dışına nasıl çıkacaktım ki ? KKTC’nin kendisi bir alem... Türkiye bir başka alem... Kıbrıs’da çüzüm konusunda bir şeyler dönüyor... Ortadoğu kaynıyor... AB’de büyük karmaşa var. V.s v.s v.s. Bütün bunlar arasında siyasetten uzak nasıl durulabilirdi ki ? Yine de yılmadım, çabaladım.

Herkese mutlu, sağlıklı, siyasetten uzak, neşeli, iyi Pazarlar

Cadılar Bayramı- ‘Halloween’

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi, bir anlık dalgınlık sonucu, Dereboyu ismini alan caddeye dalıverdim arabamla. Çıkabilmek için, aşağı-yukarı 35-40 dakika harcadım. Kendimi kalabalığın içinde bulunca uyanmıştım ama çok geçti artık. ‘Cadılar Bayramı’ydı. Ve, yollar sokaklar garip garip kıyafetler giymiş maskeli, boyalı gençlerle doluydu. Saat kaça kadar gitti bu çılgınlık, bilmiyorum. Bildiğim, kalabalığın içine yeniden dalmamak için, Gönyelideki evime dönerken, en uzak yolu tercih etmek zorunda kalmış olmam.

***

Başkalarında da var mı bilmem ama bizde sıkça kullanılan bir deyim var, ‘Deliye her gün bayram’ diye... ‘Özel Gün’ler öyle bir çoğaldı ki günümüzde şaşırmamak elde değil. Bırakın ‘Anneler Günü’, ‘Babalar Günü’, ‘Öğretmenler Günü’ v.s.’yi, her yıl birkaç yeni ‘özel gün’ daha eklenmekte takvimlere. Yakın bir gelecekte ‘özel günler’ listesinde ‘Solaklar Günü’, ‘Salaklar Günü’, ‘Bakkalar Günü’, ‘Kasaplar Günü’ ve benzerleri de eklenirse sakın şaşırmayın...

Mevcut ‘özel’ günlerin çok büyük bir bölümünün ABD doğumlu olduğunu veya ABD abartısı olduğunun farkında mısınız ? Neden mi ? Çünkü bu ‘özel’ günler nedeniyle milyonlarca dolar akıyor piyasaya. Bu kadar basit mi ? diyeceksiniz... Evet bu kadar basit.

***

‘Cadılar Günü’nün orijinal adı ‘Halloween’. Sözcük, ‘All Hallow’s Eve’ yani ‘Azizler Arifesi’ kavramının kısaltılmış şekli. ‘Olay’ öncelikle Pagan daha sonra Hristiyan kökenli. Tarihi boyunca kutlanmasının yasaklandığı da olmuş. Ama sonunda Papalık pes etmiş ve aslında daha önce olan kutlamaların 31 Ekim’de olmasına karar vermiş. O günden bu güne de, batı ülkelerinde 31 Ekim ‘All Hallow’s Day’ olarak kutlanmaya başlanmış. Meseleyi abartıp bu hale gelmesinin merkezi de yine ABD...

Karmakarışık

Hareketli günler yaşıyoruz gene. Ülkede, herşey karmakarışık. Benim de kafam karmakarışık. Bir sürü şeye takılıp kalıyorum. Bazen saatlerce, bazen günlerce. Hatalarım da çoğaldı bu yüzden.

TL’nin durumu... Bir aşağı bir yukarı oynayan TL karşısında insanların durumu; Eylemler; Eylemcilerin sorunları; Devlet’in, Hükümetin sorunları; Bir yanda da Kıbrıs sorunu görüşmeleri... O öyle dediydi bu böyle dediydi... Ve daha neler neler...

Tüm bunlara bir de kişisel sorunlar yüklenince durum bazen iyice karmaşık bir hale giriyor. Dalgalı bir denizin tam ortasında çırpınıp duruyoruz sanki. Doğal olarak hatalar da oluveriyor hiç istemeden de olsa. Bazen kontrolü kontrol altında tutmayı başarıyoruz, bazen saçmalıyoruz bazen de delice hatalar yapıyoruz açıkçası.



Sokak Ağzı

“TL’nin durumunu bahane ettiler, bakkalda, süpermarkette zam üstüne zam yaptılar. Şimdi düşüş oldu. Zamlı fiyatlar hala devam ediyor. Bu rezalete kim son verecek ?” (Songül Kıyak)

***

“Adam parti başlanlığı seçimini kaybetmiş. Ne kaybetmesi ? Bankalarda milyonları var. Böyle kaybetmeye can kurban ?” (Turgay-Lefkoşa)

***

“Adamın biri Kuzey’den Güney’e bulgur köftesi kaçırırken yakalanmış. Gülsek mi ağlasak mı ? Kimisi adam, inek, koyun kaçırır, kimisi ise bulgur köftesine razı. Yakında baklava kaçırırken yakalananlar da duyarsak şaşırmayız herhalde.” (Gülseren C.Kayım)

***

“Kuzeyden Güneye bulgur köftesi gaçırılmış. Acaba gaçakçıların aglına Güney’den Kuzey’e badadez gaçırmak gelmedi ?” (Tuncer Ş.-Mağusa)

***

“Kıbrısa özgü yeni bir örümcek türü bulunmuş. Biraz daha araştırın daha ne çok yeni örümcek türleri var yolda, sokakta, orada burada, şaşıracaksınız.” (Neveser)