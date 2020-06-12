Yurtdışında olması nedeniyle Prof. Dr. Dennis A. Siginer’a ulaşılamazken, Prof. Dr. Vedat Yorucu da seçim propagandalarının bittiğini ifade ederek, hak edenin kazanmasını, medeniyetle, demokratik bir seçim olması dilediğini söyledi.

Dila ŞİMŞEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan rektörlük için bugün seçim (eğilim yoklaması) yapılacak.

DAÜ Yasasında rektörlük için seçim maddesi bulunmaması nedeniyle Senato rektör adayının demokratik yoldan seçilmesi için DAÜ’de tüm çalışanların ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla eğilim yoklaması gerçekleştiriyor.

YENİDÜZEN’e konuşan rektör adayları, seçimin sadece DAÜ değil, tüm ülke için önemini vurgulayarak, demokratik, şeffaf ve adaletli bir yönetim dilediklerini belirtti.

Rektör adayları, öğrenci sayısının azaldığına dikkat çekerek, öğrenci akışı sağlama konusunda çalışacaklarını vurguladı.

Adaylar, yeni idari yönetimle DAÜ’nün ‘hesap verebilir’ nitelikte olması gerektiğini kaydetti.

Bunların yanı sıra, yurtdışında olması nedeniyle Prof. Dr. Dennis A. Siginer’a ulaşılamazken, Prof. Dr. Vedat Yorucu da seçim propagandalarının bittiğini ifade ederek, hak edenin kazanmasını, medeniyetle, demokratik bir seçim olması dilediğini söyledi.

Eğilim yoklamasında 1330 DAÜ çalışanı ve 14 öğrenci temsilcisi oy kullanacak.

DAÜ Merkezi Derslikler binasında 6 sandıkta oy kullanılacak. Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında olup ülkeye dönemeyenler veya riskli gruplarda olan 42 seçmen online oy kullanacak.

Online seçimde DAÜ’de görevli operatörler seçmenle bire bir irtibat kuracak ve kimlik tespiti yapacak. Seçmen daha sonra kendisine gönderilen kod ile internet ortamında oyunu kullanabilecek.

Bugün 08.30-15.30 sıralarında gerçekleşecek seçimde adaylığı kabul edilen Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Dennis A. Siginer, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu yarışacak.

%50 oy alınamaması halinde Pazartesi ikinci tur seçim yapılacak

Seçimi kazanacak adayın yüzde 50+ oy alması gerekiyor. Adayların seçimi kazanacak gerekli oyu alamaması durumunda en çok oy alan iki aday arasında pazartesi günü ikinci tur seçimi yapılacak.

Seçimde öğretim üyelerinin oylarının ağırlığı yüzde 64, öğretim görevlilerinin yüzde 24, DAÜ personelinin yüzde 10 ve öğrenci temsilcilerinin ise yüzde 2 olarak hesaplanacak.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uyguroğlu, DAÜ Yasasında rektörün seçimle belirlenmesi maddesi bulunmamasına rağmen rektör seçiminin daha demokratik olmasını sağlamak amacıyla Senato’nun bir süreden beridir iradesini DAÜ çalışanına devrederek eğilim yoklaması gerçekleştirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Mustafa Uyguroğlu, seçim sonuçlarının saat 18.00 sıralarında açıklanmasını beklediklerini belirterek, hiçbir adayın rektörlük için gerekli oyu alamaması durumunda Pazartesi günü en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçimi yapılacağını belirtti…

RASK Başkanı Uyguroğlu, Covid-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alınacağını belirterek, oy kullanacak seçmenlere kalemlerini yanlarında getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yaptı.

Uyguroğlu, seçimi kazanacak olan adayın salı günü Senato’da oylanmış olacağını da sözlerine ekledi.

DAÜ Yasasına göre DAÜ’de rektör Senato’nun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayıyla belirleniyor.

Adaylar ne dedi?

Prof. Dr. Turgay Avcı: “Eylül’de kampüse gelecek öğrencilerin yanı sıra, bir o kadar da online katılan olacak”

“DAÜ’nün Rektörlük Seçimi sadece Mağusa değil, tüm ülke için çok önemlidir. Ben 1991 yılında DAÜ’ye işletme bölümünde asistan olarak başladım. İşletme bölümünde ilk yüksek lisans mezunlarından biriyim. Bölüm başkan yardımcılığı yaptım, turizmde müdürlük, rektör yardımcılığı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldım. Akademideki tecrübem, yurtdışında 60 ülkeyle temas ve bağlantıların sağlanması ile bir dünya markası olan DAÜ’nün güçlü kadrosunu birleştirdiğimizde okulumuzun çok daha güçlü olacağına inanıyorum. Bildiğiniz gibi DAÜ’de öğrenci sayısında azalma görüldü. Ancak bir an önce bunu değiştirmek ve müthiş bir öğrenci akışı sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Eylül’de kampüse gelecek öğrencilerin yanı sıra, bir o kadar da online katılan olacak. 5 Mart’ta aday olduğum gün de söylemiştim, rektörlük süremin ilk 30 ayında hiçbir çalışanımızın özlük hakkına dokunmadan, denk bütçeyi oluşturacağız…”

Prof. Dr. Aykut Hocanın: “Amacım DAÜ’nün içinde bulunduğu sorunları çözmek”

“20 yıldır DAÜ’de öğretim üyesiyim. Yöneticilik, dekanlık, bölüm başkanlığı yaparak deneyim kazandım. Üniversitenin içinde bulunduğu bazı sorunlar var ve bunu çözerek okulumuzu ileriye taşımak için aday olmaya karar verdim. DAÜ’nün evrensel, özgür ideolojilerle yaşamasını hayal ediyorum. Aday arkadaşlarım çok demokratik ve olgunlar, hepsi birbirinden değerli, son derece centilmen bir yarış içerisindeyiz. Bu bilinç çok önemli, uzlaşıcı, paylaşımcı, adil ve hakkaniyetli olmak… DAÜ’nün topluma hizmet kapsamında en iyi noktada olmasını sağlamak, lider konumuna taşımak, eğitim kalitesinde ilerlemek istiyoruz. DAÜ’nün kurumsal yapısına, donanımlı çalışanlarına, dayanışmayla çalışan personelimize güveniyorum ve onların desteğini alacağıma inanıyorum. Sonrasında da yine birlikte çalışarak DAÜ’yü hak ettiği noktaya getireceğiz…”

Prof. Dr. Mustafa İlkan: “Şeffaf, demokrat, hesap sorulabilir ve hesap verebilir bir rektörlük olmasını istiyorum”

“Öncelikle neden aday olduğumdan bahsetmek isterim… DAÜ’nün ilk öğrencisi ve ilk mezunuyum. En uzun süre yönetim kurulunda bulunan üyeyim, en uzun süre dekanlığı yaptım, uluslararası birçok anlaşmam ve projelerim var. Bu nedenle gereken tecrübeyi kendimde görüyorum. Rektör olmam durumunda ise 3 boyutlu bir yönetim öngörüyorum. Amacım güven kazanmak, dağınıklığa son vermek, öğrenci getirmek, DAÜ’yü tasarruflu yaşatmak… Liseli DAÜ’lüler, çalışan DAÜ’lüler, öğrenciden öğrenciye hizmet, Türkiye’de sanal DAÜ dershanesi, İngiltere ve Almanya’dan öğrencilerin gelmesi, İngilizce eğitim merkezleri ile işbirliği gibi projeleri hayata geçirmeyi hedefliyorum. Şeffaf, demokrat, hesap sorulabilir ve hesap verebilir bir rektörlük olmasını istiyorum... Ben çok uzun yıllar sendikada da çalıştım, emeğe ve bilgiye saygılı bir sistem sürdürmeyi amaçlıyorum.”

Prof. Dr. Ahmet Sözen: “DAÜ’yü DAÜ’lüler yönetmelidir, siyaset karışmamalıdır”

“DAÜ’nün rektörlük seçim süreci son 10-15 yıldır her yapıldığında maalesef sıkıntılı geçiyor. Çünkü ne yazık ki, siyasi müdahaleler ve kayırmalar yaşanıyor. DAÜ’nün bu hastalıktan artık kurtulması lazım. Siyasi kaygılardan arınmış, demokratik ve şeffaf olmalı DAÜ… Diğer paydaşlarla eşit mesafede, adalete dayalı bir sistem olmalıdır. Ben özellikle 2014-2016 dönemlerinde kritik bir rol üstlenerek akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı oldum. İç huzura yaklaşma konusunda katkılarda bulundum ve bunu sürdürmek isterim. Hiçbir siyasi partinin temsilcisi değilim, amacım DAÜ’ye hizmet etmektir. DAÜ’lülerin DAÜ’yü yönetmesini sağlamaktır… Tabii ki hükümet ve muhalefetle birlikte de çalışacağız ancak diyalogumuz her zaman seviyeli olacaktır.”