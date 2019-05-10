Siyasette yeni perde

Ayşe GÜLER

Başbakan Tufan Erhürman’ın hükümetin istifasını sunması, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da görevlendirmeyi hafta başında yapacağını açıklaması, gözleri siyasi partilere çevirdi.

4’lü Koalisyon Hükümeti’nin sona ermesinin ardından siyasi kulislerde hareketlilik yaşanırken, ülkede yeni bir siyasi oluşuma mı gidileceği yoksa erken seçim mi olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kamuoyunda UBP-HP Hükümetinin kurulacağı tartışılsa da siyasi partiler arasında yeni hükümet için mekik diplomasisi başlayacak.

Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesi ile başlayan yeni sürece, eski koalisyon ortaklarından tepki geldi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, birkaç aydır belli başlı sıkıntılar yaşandığının herkes tarafından bilindiğini söyledi, son dönemde ‘arazi krizinin’ bahane edilerek, hükümetin sonlandırılmasının Kıbrıs Türk topluma karşı yapılan ciddi saygısızlık olarak değerlendirdi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, mevcut hükümet devam ederken, başka bir hükümet modelini görüşmeyi doğru bulmadıklarını, bu kapsamda hiçbir parti ile görüşmediklerini aktardı, “Bundan sonraki süreçle ilgili PM oturup, konuşacak” dedi.

“Hükümeti bırakıp giden parti, UBP ile kahve bile içmeye gitmeyeceğini söylemişti” diyen TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ise, “Tufan Erhürman, ülke için büyük bir şanstı, bunu ülke kaçırdı. 4’lü koalisyon da bir uzlaşıydı. Toplumlar bölünerek değil, uzlaşı ile büyür” dedi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise ‘arazi’ olayının bahane olduğunu savundu, Halkın Partisi’nin hükümette kalıp, araştırma yapması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy, herhangi bir görevlendirme yapılmadan, siyasi partilerle görüşmelerinin etik olmadığını dile getirdi, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirerek, “siyasi partilere tanıdığı süre ile arabulucuk yapacağa benziyor. Bu durum, hatalı” şeklinde konuştu.

YDP Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz da partinin hiçbir Hükümet formülüne peşinen uzak olmadığını belirtti.

YENİDÜZEN, siyasi partilerin genel sekreteriyle görüştü, yeni süreci değerlendirdi.

UBP Pazartesi toplanacak…

Siyasette sular kızışırken, UBP Parti Meclisi Pazartesi günü toplanacak.

Daha önce, farklı gündemle saat 16.00’da bir araya gelecek

YDP MYK bir araya gelecek

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi, siyasetteki gelişmeleri görüşmek ve partinin ileriki süreçte izleyeceği stratejiyi belirlemek için Pazar günü toplanıyor.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, Parti MYK’sının Pazar günü saat 17:00 da Genel Merkez’de toplanacağı Parti Meclisi’nin ise saat 19:00 da Erenköy Mücahitler Derneği lokalinde toplanıp iftar yaptıktan sonra toplantı yapacağı kaydedildi.

PARTİ YETKİLİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Arazi krizini bahane edilmesi, topluma karşı saygısızlık”

“15 aylık bir süreç yaşadık. Hükümet kurulurken, ilke ve hedeflerle kurulmuştu. En temel hedeflerden biri de ekonomik ve sosyal kalkınma, kamu yönetimin yapılandırılması, suç ve yolsuzlukla mücadeleydi. 4’lü koalisyon hükümetinde güven ve iyi niyetin hayat bulması gerekiyordu.

2018 ekonomik olarak kötü bir yıldı, alım gücü geriledi. Hükümet, katılımcılık ilkesine bağlı olarak, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla kurduğu temaslarla, aldığı tedbirlerle alım gücünü çok da zora sokmadan, TL’den kaynaklanan sıkıntıların aşılması için ciddi kararlar üretti. Bugünlere kadar geldik. Hükümetin zor olduğunu biliyorduk. Ama bütünlüklü yapının sürdürülmesi için tüm çabayı gösterdik. Birkaç aydır belli başlı sıkıntılar yaşandığını herkes biliyor. Son dönemde arazi krizini bahane ederek, hükümetin sonlandırılması Kıbrıs Türk topluma karşı yapılan ciddi saygısızlıktır. Hükümetten önceki 21 ayı da çok iyi hatırlıyoruz. UBP’nin hükümette olduğu dönemde, hükümet uygulamaları bugün gibi aklımızda. Arazi peşkeşleri, rozete dayalı kredi ve istihdamlar, kamu kaynaklarının dağıtılması, yurttaşlıklar halkı bezdiren, kaos ortamı yaratan uygulamalardı. 15 aydır eşit, hukukun üstünlüğüne dayalı modeli yerleştirmeye çalıştık. Ancak buraya kadar götürebildik. Başbakan istifa etti, önümüzdeki günlerde parlamentodaki alternatifler çerçevesinde hükümet çıkacak. Toplumun istikrarlı hükümete ihtiyacı vardır. Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini koruyan, geliştiren hükümete ihtiyaç vardır. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi kazanılmış hakları gasp eden, topluma hiçbir şey veremez. Parti olarak süreci takip edeceğiz, sorumluluk anlayışı çerçevesinde olumlu uygulamalara destek vereceğiz. Toplumu geriye götürecek uygulamalar olursa, muhalefet görevimizi uygulayacağız.

Herhangi bir taraftan parti ile görüşme talebinde bulunulmadı. Cumhurbaşkanı Akıncı, doğru olanı yaptı. Partilerin diyalog kurması için gereken bir süreçti. Bu sürecin ardından, Akıncı hükümeti kurabilecek biri olan UBP’ye verecektir. Gerekli temaslar kurulduktan sonra hükümet kurulmalıdır. Bu konuda acele davranılmalı. Ciddi sıkıntılar vardır. Uzun süreli hükümet boşluğu zarar da verebilir.”

Halkın Partisi(HP) Genel Sekreteri Yenal Senin:

“Bundan sonraki süreçle ilgili PM oturup, konuşacak”

“ 4’lü koalisyon kuruldu. Temel hedefi; toplumsal dönüşüm ve icraat olarak algıladık. Samimiyetle kurulan bir hükümetin, Başbakanın bile haberi olmadan arkadan dönen dolapları görmek samimiyetin kaybolduğunun göstergesi. Bu kararı alırken, sadece bu konuya odaklanmadık. Belli dönemden beri, yaşadığımız icraatsızlık noktası da parti tabanı tarafından sorgulanıyordu. Ancak bardağı taşıran da son noktaydı. Mevcut hükümet devam ederken, başka bir hükümet modelini görüşmeyi doğru bulmadık. Hiçbir parti ile de görüşmeyi yapmadık. Parti Meclisi, 15 aylık süreci ele aldı. Bundan sonraki süreçle ilgili PM oturup, konuşacak. Şu an bir sonraki adım için yetkili organlar için karar almadık.”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy:

“Cumhurbaşkanı arabuluculuk yapacağa benziyor”

“Hükümet, uzatmalı bir süreç yaşıyordu. 7 Ocak seçimlerinde halkın takdiri ve siyasi analizcilerin analizine göre halkın takdiri UBP’nin iktidara gelmesiydi. Bu bir şekilde ortadan kaldırıldı. Değişik çalışmalarla daha farklı seviyeye geldik. Kasımda UBP kurultayı yapıldığı dönemde genel seçim havası ile hükümetin bittiği havası yaratılmıştı. O günden beridir bu beklenti devam ediyordu. Hükümetin bittiğine dair söylemler yayılıyordu. Hükümetin beceriksizliği de buna ortam sağladı.

Halk, hükümetin olmayacağını, bozulması gerektiğini söyledi. Halkın beklentisi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümeti kurma görevini siyasi partilerden birine vermelidir.

Verilen görev çerçevesinde, anayasal süreç içerisinde hükümet kiminle kurulacaksa çaba sarf edilmelidir. 2 ay içinde hükümet kurulmazsa erken seçim olacak. Ülke bunu bekleyecek konumda mıdır? Akdeniz’de sular ısınıyor. Ülke hükümetsiz bırakılmamalı ülke. Kimin kurduğu değil, ülkeye kimin sahip çıktığı önemli…

Şu anda görevlendirme yapılmadan siyasi partilerle görüşmemiz etik değil.

Cumhurbaşkanı siyasi partilere tanıdığı süre ile arabuluculuk yapacağa benziyor. Bu durum, hatalı bir olaydır.

Yetkili kurallarda bu konuyu konuşmadık. Böyle bir şey değerlendirmem doğru olmaz. Yetkili kurullar, siyasi partilerin tümüyle mi görüşmemizi isteyecek, yoksa erken seçime gitmemizi öngörecek bilmiyorum. Şu anda Halkın Partisi ile planlanan bir görüşme yok. Biz, kendi tüzüğümüz ne emrederse onu yapacağız. Parti meclisimiz, Pazartesi günü farklı bir gündemle toplanacaktı. Eğer görevlendirme olursa bu konuyu gündemin ilk maddesine alırız.”

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal:

“Hükümeti bırakıp giden parti, UBP ile kahve bile içmeye gitmeyeceğini söylemişti”

“ Birkaç ay önce olanlara bakıldığında, Ankara’ya gerçekleşen ziyaretler, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’ye yaptığı ziyaret nedeniyle hükümetin bozulacağını az çok tahmin ediyordum. Arazi konusunda hükümetin bozulması bahaneydi, o olması da başka şey bulunacaktı. Kısa süre önce müsteşarlar toplandı, önlemler paketi açıklandı. 15 gün önce hükümetten ayrılmayacakları söylendi. İnsanlar karşısındakine güvenmek ister. Ortaklık yaparsanız, ciddi görürseniz ortaklık yaparsınız. Hep bir açık kapı bırakıyordum, partideki arkadaşlara da bunu söylüyordum.

Kafaların arkasında başka planlar vardı. 4’lü koalisyon hükümetinin kurulma aşamasını biliyoruz. UBP’nin yolsuzluk iddiaları, vatandaşlık, kırsal kesim arazileriyle ilgili meseleleri vardı. Şu anda hükümeti bırakıp giden parti, UBP ile kahve bile içmeye gitmeyeceğini söylemişti.

Tufan Erhürman, ülke için büyük bir şanstı, bunu ülke kaçırdı. 4’lü koalisyon da bir uzlaşıydı. Toplumlar bölünerek değil, uzlaşı ile büyür.

Parti olarak, koalisyonun düzeyli gitmesi için elinden geleni gösterdik. Bizim de beğenmediğimiz, rahatsız olduğumuz şeyler var. Kıb-Tek meselesi vardı, Çalışma Bakanı’nın özel sektörde sendikalaşma için gösterdiği çaba vardı.

Bunlara rağmen birlikte çalıştık. Kim hükümet olacaksa olacak. Ama biz bu zor durumda üzerimize düşeni yapacağız. Ülke büyük fırsatı tepti.”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Arazi olayı bahaneydi. Hükümette kalıp, araştırma yapabilirdi, yapmadılar”

“Genel Başkan, Maliye Bakanlığı’ndan istifası verdi. Çünkü, algı operasyonu olduğunu görüyordu, rahatsızdı. Birçok sebepleri de var. Sadece HP’nin arazi kiralamaları ile ilgili istediği bilgiler buna sebep olmadı. Bunun yeterli olmadığını gördük. Denktaş, Özersay’a bakanlıktan ayrıldığını, hükümetin bozulmasının doğru olmadığını söyledi. Hükümette kalıp, istediği gibi dosyaları inceleyip, yanlış da varsa mahkemeye de götürebilirdi. Hükümet kurulurken, temiz siyaset ve şeffaflık vurgusu yaptık. Yola böyle çıktık. Arazi olayı, bahaneydi. Hükümette kalıp, araştırmasını yapabilirdi. Bunu yapmadılar, ayrıldılar. Süreci izleyip göreceğiz. Hükümet mi kurulacak yoksa erken seçime mi gidilecek hep birlikte takip edeceğiz. Şu anda siyasi partilerle görüşmek için erken. Cumhurbaşkanın siyasi partilere süre tanıması normal. Uzlaşı sağlanır sağlanmaz bilmiyoruz. 4’lü koalisyon öncesinde HP, UBP ile kahve içmeyeceğini, görüşmeyeceğini söylemişti. Kurarsa da hayırlısı olsun diyoruz. Ülkenin hükümetsiz kalmasını istemiyoruz.”

YDP Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz:

“YDP hiçbir Hükümet formülüne peşinen uzak değil”

“YDP her dönem olduğu gibi bu dönem de yapıcı bir politika izleyecek. Ülkenin kronikleşen sorunlarını çözmek için ciddi bir icraat hükümetinin işbaşına gelmesinin şart…

Ülke vakit kaybetmeden yeni bir Hükümete kavuşmak zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanı da vakit kaybetmeden görevi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a Hükümeti kurma görevini vermelidir. YDP hiçbir Hükümet formülüne peşinen uzak değildir. Bize göre en ideal Hükümet formülü teknokratlardan oluşan bir Milli Mutabakat Hükümetinin kurulmasıdır. Bu olmuyorsa diğer Hükümet formülleri bize göre eşit pozisyondadır ve aynı değerdedir. Durumu yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz.”