'Siyaset değil, geleceğe yatırım'

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Büyükelçi Kanbay, yeni kurulan CTP – HP – TDP - DP hükümetinde üstlendiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi için Zeki Çeler’i tebrik etti.

Bakan Çeler’i, işbirliği içerisinde çalışma dileklerini ve yapılacak işlerde desteğini sunmak için ziyaret ettiklerini belirten Kanbay, dün güvenoyu alan hükümeti de bir kez daha kutladı.

KANBAY: “ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Kanbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın doğrudan insan hayatıyla, geçimleriyle ilgili olması nedeniyle çok hassas bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, “TC’yle bu alanda geçmişten gelen bir işbirliği, dayanışma olduğunu biliyoruz, önümüzdeki dönemde yapılması gereken çok ciddi işler olduğunu da biliyoruz inşallah işbirliği içerisinde çalışacağız” dedi.

Çalışan kesime ve hayatlarının belli bir döneminde çalışıp da ileri yaşlarını huzur içinde geçirmek isteyen insanlara da güzel çözümler ve işbirlikleri yapmayı temenni eden Kanbay, Çeler’e yeni görevinde başarılar diledi.

ÇELER: “SÜREN VE BAŞLATILACAK PROJELERİ İLERİYE TAŞIMAK İÇİN DE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Kanbay’a hem güzel dilekleri hem de ziyareti için teşekkür ederek, bakanlığının insanlara doğumdan ölüme kadar her anında hizmet vermeyi gerektirdiğini ve bunun sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Bakanlığa geldiği günden beri, yapacakları icraatların siyasi değil geleceğe yapılan yatırımlar olacağını tekrarladığını anlatan Çeler, “Bizim de bu bakanlığın verdiği hizmetlerden bir gün yararlanmamız gerekecek” dedi.

Çeler, bundan böyle bu bakanlığın bu ülkedeki en önemli kurumlardan olması için de elinden geleni yapacağını belirterek, süren ve başlatılacak projeleri ileriye taşımak için de işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Çeler, “Bugüne kadar önyargılarla farklı düşünceler olmuş olabilir ama artık iki kardeş ülke arasındaki bağların bu alanlarda atılacak adımlarla güçleneceğine inanıyorum” dedi.