İş insanı Bulut Akacan’ın da tutuklu bulunduğu Girne’deki ‘yasa dışı sanal bahis’ davası, tanıkların dinlenmesi ile devam etti. Aynı zamanda ‘sanık’ da olan site çalışanı tanıklar, çalıştıkları ortamı, ‘takma adlarını’ ve ‘kimin için çalıştıklarını’ anlattı…

Tanık G.P: “Akacan Elegance sitesi 203 no’lu dairede bana yapacağım işi belirtildi, orada aktif halde çalışan kişilerle tanıştım. 8 saat çalışıyordum. Kullanıcı ismim Belen’di. Güvenlik açısından asla kendi ismimi kullanmadım.”

Tanık O.R: “Dobra bet isimli sitede canlı destek olarak göreve başladım. Bu işe girdikten sonra takma ismim ‘Emre’ oldu”

G.P: “Çalıştığımız yer sessiz, siyah perdelerle kapalı bir ortamdı… Yemek çağırdığımızda dahi paketçiler hiçbir zaman dairelere ulaşmazdı. Güvenlik aracılığı ile yemekleri alırdık”

Devrim DEMİR

İş insanı Bulut Akacan’ın da tutuklu bulunduğu Girne’deki ‘yasa dışı sanal bahis’ davası, tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor… Aynı zamanda ‘sanık’ da olan site çalışanı tanıklar, çalıştıkları ortamı, ‘takma adlarını’ ve ‘kimin için çalıştıklarını’ anlattı…

Dobra bet çalışanı iki tanık önce savcılığın ardından savunma avukatlarının sorularını yanıtladı.

Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Senem Palabıyık Karayel ve sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.

İş insanı Bulut Akacan ile beraber, sanıklar O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö.,E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V., ve H.Y.G., dün yargı huzurundaydı.

Yargıç Meltem Dündar, davayı yeni tanıkların dinlenmesi için 9 Mart tarihine erteledi, Akacan’ın tutukluluğunun devamına, 11 sanığın ise teminatla serbest kalmalarına emir verdi.

Tanık sayısı 17 oldu

Mali Şube ekiplerinin Girne’de Ağustos ayında düzenlediği ‘Sanal bahis’ operasyonunda tutuklanan 12 kişi hakkındaki duruşma dün Girne Ceza Mahkemesinde devam etti.

Duruşma Başsavcılığın yeni tanıkları ile devam etti. ‘sanal bahis’ davasında tanık sayısı 17’ye yükseldi.

“Ülkede öğrenciyim”

Başsavcılığın on altıncı tanığı O.R, arkadaşı vasıtası ile işe girdiğini internet üzerinden sanal bahis, canlı casino oyunları ile uğraştığını ve maaş için ise 4 bin TL olarak anlaştığını söyledi.

Tanık O.R, Dobra bet isimli sitede canlı destek olarak göreve başladığını, işe alınırken Akacan güvencesi ile girdiğini belirtti.

Maaşını zarf içinde sanık İ.Ö.’den aldığını belirten tanık, bu işe girdikten sonra takma isim kullandığını ve isminin ‘Emre’ olduğunu kaydetti.

Ülkede öğrenci olduğunu ve bu işe ihtiyacı olduğu için başladığını da kaydeden O.R., iş yerindeki çalışanlarla ‘Skyp’ üzerinden iletişim kurduklarını belirtti.

“Türkiye’de de bu işe devam ettim”

Adadan ayrılmak zorunda kaldığını ve Türkiye’de de bilgisayarı ile bu işe devam ettiğini ifade eden tanık O.R, polis baskını olduğu gün arkadaşlarını aradığını ancak kimseye ulaşamadığını bilgisayardaki tüm bilgileri silerek işten ayrıldığını söyledi. Ülkede öğrenci olduğunu ve bu işte çalıştığı sürede sigortasının yatmadığını da kaydeden O.R, sistemde 30 bin üye olduğunu bunu kullandıkları panellerde gördüğünü vurguladı.

Raporları hazırlayan G.P, konuştu:

“Yerimizi kimseye söyleme şakası yaptılar”

Savcılığın on yedinci tanığı olan G.P, işe ihtiyacı olduğunu Şubat 2019 yılında sanık İ.Ö ve iki kişinin daha bulunduğu bir ortamda iş görüşmesi yaptığını anlattı.

Tanık G.P, “Bilgi aldım, bana yapacağım işi anlattılar. Girne’de bir kafede buluştuk. Sakın yerimizi kimseye söyleme diye şakasını da yaptılar. Oradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra işe başlamak istediğimi aktardım ve Dobra Bet isimli sitede işe başladım. Nerede başlayacağımı bilmediğim için market önünde buluşarak beni aldılar. Akacan Elegance sitesi 203 no’lu dairede bana yapacağım işi belirterek orada aktif halde çalışan kişilerle tanıştım. 3 Bin TL maaş işe başladım, daha sonra maaşın 3 bin 500 TL oldu. 8 saat çalışıyordum. Kullanıcı ismim ‘Belen’ di. Güvenlik açısından asla kendi ismimi kullanmadım” dedi.

“Kira sözleşmelerini adıma yaptılar”

İş yerinde 6 ay çalıştığını sigortasının yatmadığını ifade eden tanık G.P, çalıştığı yerin sessiz, siyah perdelerle kapalı bir ortam olduğunu yemek çağırdıkları zaman paketçilerin hiçbir zaman dairelere ulaşmadığını güvenlik aracılığı ile yemeklerini aldıklarını söyledi.

G.P, Dobra Bet sorumlusu sanık İ.Ö.’nün KKTC vatandaşı birinin daireleri kira sözleşmelerini üzerine alması gerektiğini ve bunun için kendisine teklif gönderdiklerini ve kabul ettiğini söyledi. İki daireyi de üstüne aldığını polis baskın yaptığı gün tutuklanarak 3 gece 4 gün tutuklu kaldığını ifade eden G.P., kendisine dava okunmadığını ve serbest kaldığını belirtti.

Duruşma yeni tanıklarla yarın devam edecek

Savcılık yeni tanıklarını mahkemeye çağırmak için süre talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar, yeni tanıkların dinletilmesi için davayı 9 Mart saat 11.30’a tehir ederek, oturumu kapattı.