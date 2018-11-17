Sivri’nin golü galibiyete yetmedi

Galatasaray’da forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, milli maçlar nedeni ile liglere verilen ara çerçevesinde A takım ile U21 takım arasında oynanan antrenman maçında U21 takım forması giydi.

Galatasaray’da milli takımlara gitmeyen oyunculardan oluşan kadroya karşı mücadele eden U21 takımı maçı 2-1 kaybetti. U21 takımın tek golünü Ahmet Sivri kaydetti. 70 dakika üzerinden oynanan antrenman maçında A takımın gollerini U21 takımının kendi kalesine attığı gol ve Malik Karaahmet kaydetti.