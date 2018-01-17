Sivri’nin buruk sevinci

Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Türkiye U19 Milli Takımı’nın formasını ilk kez giydi ancak ilk maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Yenicami altyapısında yetiştikten sonra geçtiğimiz yaz Galatasaray altyapısına dahil olan ve bir süre önce profesyönel sözleşme imzalayan Sivri, Türkiye U19 Milli Takımı’nın Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmıştı. Sivri, önceki gün Lizbon’da Ulusal Stadyum’da oynanan hazırlık maçının son anlarında oyuna dahil edildi. Kerem Atakan Kesgin’in yerine 90+2’nci dakikada oyuna giren Sivri ilk kez milli formayı giyme sevinci yaşarken, Türkiye son anlarda kalesinde gördüğü golle maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

İkinci maç bugün

Mart ayında Danimarka’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve Türkiye’nin Danimarka’nın yanı sıra Avusturya ve Bosna Hersek ile aynı grupta yer aldığı 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur mücadelesine hazırlık amaçlı Portekiz ile oynanan karşılaşmaların ikincisi bugün oynanacak. Türkiye ile Portekiz, Lizbon Futbol Merkezi’nde ülkemiz saati ile 12.45’te bir hazırlık maçı daha yapacak. Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’nin bu karşılaşmada daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.