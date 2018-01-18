Sivri’li Türkiye farklı yenildi

Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye U19 Milli Takımı, Portekiz ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Mart ayında Danimarka’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur mücadelesi öncesinde organize edilen, Portekiz ile ilki Pazartesi günü, ikincisi de dün oynanan hazırlık maçlarının ikisinden de Türkiye mağlubiyetle ayrıldı. Pazartesi günü oynanan maçta Ahmet Sivri oyunun son anlarında, 90+2’nci dakikada maça dahil olarak ilk kez milli oldu. Türkiye karşılaşmayı 2-1 mağlubiyetle tamamladı. Dün Lizbon Futbol Merkezi’nde oynanan ikinci hazırlık karşılaşmasını ev sahibi Portekiz 4-0’lık skorla kazandı. Karşılaşma 4-0 olduktan sonra Sivri 85’inci dakikada oyuna dahil oldu.