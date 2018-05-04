Sivri’den 2,5 yıllık imza

Sezon başında Yenicami altyapısından Türkiye ekiplerinden Galatasaray'ın altyapısına denenmek için giden ve kısa sürede kendini göstererek adından fazla söz ettiren Kıbrıslı Türk genç oyuncu Ahmet Sivri, artık A takım maçlarına da çıkabilecek. Sarı kırmızılı ekibe geçtiğimiz aralık ayında profesyonel sözleşmeye imzayı atan genç oyuncunun takımı ile 2,5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Sivri’nin Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Profesyonel futbolcu lisansının da çıktığı öğrenildi. Genç oyuncu, bundan böyle kendisine şans verildiği takdirde A takım maçlarında da oynayabilecek.

"Bana güvenen ve inanan insanları hayal kırıklığına uğratmayacağım..."

Galatasaray'a 2,5 yıllığına imza atan Ahmet Sivri kendi Instagram hesabından düşüncelerini de aktardı. Ahmet Sivri; "10 aydır formasını gururla temsil ettiğim GALATASARAY ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme, dostlarıma, akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin Birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bana güvenen, inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım, bu daha başlangıç. ASLOLAN DAİMA GALATASARAY'dır" ifadelerini kullandı.