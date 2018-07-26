Sivri tam gaz

Galatasaray forması giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, A takım ile çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İsviçre kampının tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönüş yapan kafileye verilen iki günlük izni ülkesine gelerek değerlendiren Sivri, ailesi ve sevenleri ile hasret giderdi. İstanbul’a geri dönen genç yetenek Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen hazırlık dönemi çalışmalarında yeniden A takıma dahil oldu.

Sakarya maçında da görev aldı

Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri, dün Galatasaray’ın Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da forma giyme fırsatı buldu. Sarı kırmızılıların 3-0 yendiği maçta Ahmet Sivri, 83’üncü dakikada Sinan Gümüş’ün yerine oyuna dahil oldu.