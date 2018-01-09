Sivri, milli takıma katıldı

Yenicami altyapısından yetiştikten sonra yaz aylarından Galatasaray altyapısına dahil olan, attığı gollerle dikkat çekerek Türkiye U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Ahmet Sivri, milli takım kampına katıldı. İstanbul Beykoz – Riva’da yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bir haftalık kamp yapacak olan U19 Milli Takımı’na dahil olan Sivri, milli takım ile bir haftalık kamp dönemi geçirecek. 14 Ocak tarihine kadar İstanbul’da hazırlanacak olan Türkiye, daha sonra Portekiz’in Lizbon şehrinde 15 ve 17 Ocak tarihlerinde Portekiz U19 Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak. UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan Türkiye’de U19 Teknik Direktörü Vedat İnceefe’nin forma şansı vermesi halinde Ahmet Sivri ilk kez milli olma başarısı elde edecek.