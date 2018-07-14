Sivri İsviçre’de parlıyor

Futbol hayatını Galatasaray’da sürdüren ve A takım ile İsviçre’de kampta bulunan Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, takımının Wil ile oynadığı hazırlık maçında Fatih Terim tarafından görevlendirildi. Galatasaray karşılaşmayı Eren Derdiyok’un golü ile 1-0 kazanırken Sivri’nin de sergilediği performansla teknik heyetten olumlu izlenim aldığı öğrenildi.