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Sivri İsviçre’de parlıyor

Sivri İsviçre’de parlıyor

Sivri, oynadığı A takım maçında beğeni aldı

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 Futbol hayatını Galatasaray’da sürdüren ve A takım ile İsviçre’de kampta bulunan Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, takımının Wil ile oynadığı hazırlık maçında Fatih Terim tarafından görevlendirildi. Galatasaray karşılaşmayı Eren Derdiyok’un golü ile 1-0 kazanırken Sivri’nin de sergilediği performansla teknik heyetten olumlu izlenim aldığı öğrenildi.

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