Sivri haftayı boş geçmedi

Futbol hayatını Galatasaray altyapısında sürdüren Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, bu hafta formasını giydiği U19 takımında da golünü attı. U21 takımında forma giydiği süre zarfında attığı gollerle dikkat çeken Sivri, bu hafta U19 takımında görev yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalan Galatasaray’ın kaydettiği gollerden bir tanesini Ahmet Sivri rakip filelere yollayarak bu haftayı da boş geçmemiş oldu.