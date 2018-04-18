22 GOLE ULAŞTI... Erteleme maçında Galatasaray’ın Antalyaspor’u 6-0 yendiği maçta 2 gol kaydeden Ahmet Sivri, sarı kırmızılıların altyapısında oynadığı maçlarda 22’nci golünü kaydetmiş oldu

Galatasaray altyapısında forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri gollerine devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen gelişim liglerinden U19 Ligi’nde erteleme karşılaşmasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor’u 6-0’lık skorla mağlup ederken, Ahmet Sivri takımı adına galibiyete 2 golle katkı koydu. Şubat ayında ligin 21’inci haftasında oynanması planlanan ancak ertelenen karşılaşma oynanırken sarı kırmızılıların galibiyetinde Ahmet Sivri ön plana çıkan isimlerin başında geldi.

Galatasaray’ın U19 takımında forma giyen Sivri, takımının Pazar günü Alanyaspor ile Milli Egemenlik Stadı’nda oynadığı ve 2-1 mağlup tamamladığı karşılaşmada da ikinci yarıda görev yapmıştı.

Gol sayısını 22 yaptı

Yenicami altyapısında yetiştikten sonra geçtiğimiz yıl yaz aylarında Galatasaray altyapısına dahil olan ve ocak ayında profesyonel sözleşmeye imza atan Ahmet Sivri, gollerine devam ediyor. Zaman zaman U21, zaman zaman da U19 takımında görev yapan, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından A takım antrenmanlarına da alınan Ahmet Sivri, Antalya filelerine attığı 2 golün ardından altyapılardaki 22’nci golüne imza atmış oldu.