Sivri, Galatasaray’da sivriliyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami’nin alt yapısında yetişen 1999 doğumlu Ahmet Sivri, Türkiye’nin önemli kulüplerinden Galatasaray’ın alt yapısına kısa süre önce dahil olmasına rağmen önemli işlere imza atıyor. Geride bıraktığımız sezon Yenicami adına rakip fileleri 66 kez havalandırdı genç yetenek. Bu gollerin 62 tanesini A2 takımda kaydederken, A takımda forma şansı bulduğu maçlarda da 4 gol atma başarısı gösterdi. Sivri’nin yeteneğinin harmanlanmaya devam ettiği yer ise Galatasaray oldu.

FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Yaz ayları içerisinde Hasan Ecer aracılığı ile Galatasaray alt yapısında denenmek üzere davet aldı Ahmet Sivri. Bir süre sonra adaya geri döndüğünde tekrar arandı ve beğenildiği söylendi. Önce 18 yaş altı takımına katıldı, kısa bir süre sonra da kendinden yaşça büyük oyuncuların yer aldığı 21 yaş altı takımına dahil edilerek çalışmalara katıldı. U21 Ligi’nde ilk golünü takımının 1-1 berabere kaldığı Osmanlıspor maçının 64’üncü dakikasında kaydederek Türkiye’deki futbol hayatına iyi bir başlangıç yaptı.

GOMİS’İN YERİNE OYUNA GİRDİ

Önümüzdeki yıl Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılım için düzenlenen eleme maçları nedeni ile liglere verilen milli maç arasında kendisini bir anda Galatasaray A Takımı’nda buldu Kıbrıslı Türk yetenek. Tatil için geldiği adadan apar topar geri döndü İstanbul’a. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un milli maç arası için istediği hazırlık maçı alt lig ekiplerinden Eyüpspor ile organize edilirken, Sivri ilk kez A takım formasını bu maçta giydi. Hem de Galatasaray’ın transfer ettiği golcü oyuncu Bafetimbi Gomis’in yerine ikinci yarıda oyuna dahil olarak. 45 dakika sahada kalan Sivri, uzun yıllar televizyondan izlediği oyuncularla aynı sahayı paylaşmıştı. Bir hafta sonra U21 Ligi’nde gollerine devam ederken Antalyaspor’u 3-1 yendikleri maçta 2 golle ön plana çıktı.

SİVRİ: “ÖNCE A TAKIM, SONRA AVRUPA”

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta Yenidüzen’e verdiği röportajda sarı kırmızılı ekipte başarılı olma kararlılığını “Ya olacak, ya olacak” cümlesi ile vurguladı Ahmet Sivri. Ülkesini Türkiye’de temsil etmenin mutluluğunun altını çizen genç yetenek, hedefini önce Galatasaray A takımında forma giymek, ardından Avrupa futboluna açılmak olarak belirlemişti. Yenicami sayesinde bu noktada olduğunu söyleyen Sivri, öğrenim hayatına bir yıl ara verdikten sonra önümüzdeki yıl üniversite sınavına girmeyi planladığını belirtirken “Hedefim önce A takımda kalıcı olmak. Ardından Avrupa’ya transfer olmak” ifadelerini kullandı.