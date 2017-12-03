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Sivri, Beşiktaş’ı boş geçmedi

Sivri, Beşiktaş’ı boş geçmedi

Yenicami altyapısında yetişen ve futbol hayatını bu sezon Galatasaray’da sürdüren Ahmet Sivri gollerine devam ediyor.

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Yenicami altyapısında yetişen ve futbol hayatını bu sezon Galatasaray’da sürdüren Ahmet Sivri gollerine devam ediyor. Genç futbolcu Galatasaray U21 takımının Beşiktaş’a konuk olduğu ve 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada bir gol kaydetti. Sivri, takımını 3-2 öne geçirmesine rağmen 90 dakika 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.

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