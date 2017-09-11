Sivri atıyor, G.Saray kazanıyor

Yenicami altyapısından yetiştikten sonra futbol hayatını Galatasaray'da sürdüren Kıbrıslı Türk genç yetenek Ahmet Sivri, sarı kırmızılı takımın forması altında gollerine devam ediyor. Galatasaray U21 takımı ile Antalyaspor deplasmanına ilk 11'de başlayan Sivri, takımı ile 3-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. Sivri, güzel oyununu 2 golle süsleyerek galibiyete önemli katkı sağladı.