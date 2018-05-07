Sivri, Akhisar’ı dağıttı

Galatasaray altyapısında forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, bu hafta formasını giydiği U21 takımının Akhisar deplasmanında 6-1’lik skorla galip gelmesine 3 golle katkı koydu. Genç yetenek karşılaşmada 3 gol ve bir asistle yıldızlaşırken Galatasaray elde ettiği bu galibiyetle ligin 32’inci haftasını 55 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Kısa bir süre önce profesyonel lisansı çıkan Sivri, Galatasaray ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.