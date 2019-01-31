Sivri A takım ile çalıştı

Galatasaray forması giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, dün A takım idmanında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleşen antrenmanda Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri de yer aldı.

Önceki gün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında süre alan oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular 21 Yaşaltı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma gerçekleştirdi.

Ahmet Sivri taktik çalışmada zaman zaman 21 Yaşaltı Takımı’nda, zaman zaman da A Takımda forma giydi.