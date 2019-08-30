Sivil Toplum örgütlerinden 1 Eylül mesajı

Sivil Toplum örgütlerinden 1 Eylül “Küresel Barış için Eylem Günü” kapsamında barış mesajı…

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN, 1 Eylül “Küresel Barış için Eylem Günü” kapsamında mesaj yayınladı.

Kıbrıs’taki liderlere çağrıda bulunan örgütler, bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, görüşmelere kesintiye uğradığı yerden kararlılıkla devam etmeleri çağrısında bulundu.

Kıbrıs sorununun çözümünün öncelik ve acil gereksinim olmaya devam ettiğini belirten örgütler, Crans Montana’da görüşmelerin kesintiye uğramasının ardından kısır bir durgunluk içerisinde olan durumun, dev tehlikelere yol açtığı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü Nazi vahşetinin katlettiği milyonlarca kurbanın anısına Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) “Küresel Barış için Eylem Günü” ilan etmiştir.

Bu gün emperyalist müdahalelerin ve savaşların olmayacağı barışçıl bir dünya için emekçilerin mücadele günüdür.

Dış müdahaleler nedeniyle Orta Doğu’da halklar acı çekmekte, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilim insanlık açısından tehlikelere yol açmaktadır.

Emekçiler çalışma yaşamında güvencesizlikler, yoksullaşma, haklarına karşı saldırılar ve sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle karşı karşıyadırlar.

Milyonlarca insanı mülteciliğe ve toplu göçe mecbur bırakan savaşlar ve yoksulluk, aşırı sağın ve neofaşist milliyetçi güçlerin güçlenmesi, iklimsel değişiklikler ve çevredeki büyük yıkım dünya barışını tehlikeye sokmaktadır.

Barış evrensel ve tamamen insani bir nimettir. Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için Kıbrıslıların ortak mücadelesi bütün dünya halklarının küresel barış mücadelesinin bir parçasıdır.

1 Eylül vesilesiyle, emperyalist savaşlara karşı barış ve demokrasi için, eşitsizliklerin ve sömürünün olmayacağı daha iyi bir dünyayı inşa etmek için mücadele eden bütün halkları desteklediğimizi ve kendileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu dile getiriyoruz.

Yurdumuzda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler neoliberal politikaların sonuçlarını yaşamaktadır ve bu durum sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu, mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini açıkça göstermektedir.

Bu koşullarda Kıbrıs sorununun çözümü öncelik ve acil gereksinim olmaya devam etmektedir.

Kıbrıs sorunu Crans Montana’da görüşmelerin kesintiye uğramasının ardından kısır bir durgunluk içerisindedir ve bu durum adamızın kesin taksimi açısından dev tehlikelere yol açmaktadır.

İki liderin kısa bir süre önce gerçekleştirdikleri buluşma görüşmelerin yeniden başlaması, çözümün sağlanması ve yurdumuzun yeniden birleşmesi çabasında bir adımı teşkil etti.

Bugün bir kez daha iki lidere gerekenleri yapıp, bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, görüşmelere kesintiye uğradığı yerden BM Genel Sekreteri Sn. Gutterres’in çerçevesi temelinde istek ve kararlılıkla devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için, iki toplumun da haklarına saygılı ve Kıbrıslıların tümünün çıkarlarına hizmet edecek, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümü hedefine bağlılığımızı tekrar vurgulamayı istiyoruz.

1 Eylül’ü “Barış İçin Eylem Günü” olarak yıllardır istikrarlı bir şekilde onurlandıran örgütlerimiz bütün emekçilere, siyasal ve sosyal örgütlere barışın hakim olması, çözüm ve ülkemizin yeniden birleşmesi hedefine ulaşılması için birlik, koordinasyon ve ortak eylem çağrısında bulunmaktadır.”