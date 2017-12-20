Sivil Savunma'da personele temel eğitim

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda düzenlenen eğitim Korkmazcan İş Güvenliği Firmasından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Simge Korkmazcan tarafından verildi.



Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eğitimle, işyerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması amaçlanıyor.



Eğitime 40 Sivil Savunma personeli katıldı.