Sivil itaatsizlik ve GREV!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu Görevlileri Sendikası KAMU-SEN, yeni mesai saatlerine karşı eylem planlarını açıkladı.

Açıklama özetle şöyle: “Dayatma çalışma saatlerine karşı yarın KTAMS ve KAMU-SEN olarak tüm ada genelinde saat 09:00- 15:30 saatleri arasında grevde olacağız. Üyelerimiz kendi sendikasında toplanarak imzasını atacak ve saat 10:00'da Başbakanlığa yürümeye başlanacaktır. Ayrıca Grev günü dahil 3 Mart Cuma gününe kadar tüm üyelerimiz 15:30'da iş yerlerini terk ederek iş bırakma eylemi yapacaktır.”

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