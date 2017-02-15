Sivil itaatsizlik ve GREV!
KTAMS-KAMU-SEN: “Yarın 09:00- 15:30 saatleri arasında grevdeyiz ve Başbakanlık'a yürüyeceğiz. Cuma'ya kadar 15.30'da iş yerlerini terk edeceğiz…”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu Görevlileri Sendikası KAMU-SEN, yeni mesai saatlerine karşı eylem planlarını açıkladı.
Açıklama özetle şöyle: “Dayatma çalışma saatlerine karşı yarın KTAMS ve KAMU-SEN olarak tüm ada genelinde saat 09:00- 15:30 saatleri arasında grevde olacağız. Üyelerimiz kendi sendikasında toplanarak imzasını atacak ve saat 10:00'da Başbakanlığa yürümeye başlanacaktır. Ayrıca Grev günü dahil 3 Mart Cuma gününe kadar tüm üyelerimiz 15:30'da iş yerlerini terk ederek iş bırakma eylemi yapacaktır.”
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Etiketler : mesai saatleri, ktams, kamu-sen, eylem, grev
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