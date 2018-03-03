Sitelere “call center” hizmeti sağladılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi önceki gece Girne’de iki üniversite öğrencisinin kaldığı eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramada, zanlıların, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere call center hizmeti sağladıklarını ortaya çıkardı. Suçüstü yakalanan B.C.K ile R.A.A’nın evinde polis ayrıca Hint Keneviri ele geçirdi. Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlıların Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı internet üzerinden sanal bahis oynatan sitelere call center hizmeti sağlama” suçundan tutuklandıklarını anlattı. Polis, geçtiğimiz gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de zanlıların yaşamakta olduğu eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini dile getirdi. Narkotik ekibi tarafından zanlıların evinde yapılan aramada, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere call center hizmeti sağladıklarının ortaya çıktığını belirten polis, her iki zanlının da ülkemizde üniversite öğrencisi olarak bulunduklarını ifade etti. Ev içinde bulunan bilgisayarlar ve 4 adet cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis, meseleyle ilgili soruşturmanın devam etmesine rağmen zanlıların soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunmadığını ifade ederek teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, her iki zanlının da yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 5’er bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.



R.A.A uyuşturucu suçundan da duruşmaya çıkarıldı

Zanlı R.A.Adaklı daha sonra uyuşturucu suçundan duruşmaya çıkarıldı. Polis, zanlının “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Yetiştirmek” ve “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından tutuklandığını belirten polis, meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığına ve soruşturulması gereken şahıslar olduğuna dikkat çekerek, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.