Altın kumsalda özel sit alanında bulunan ve mahkeme tarafından hakkında yıkım emri verilen Hüseyin Civelek’e ait “Gold Island” isimli işletmeye dün sabahın erken saatlerinde kepçe vuruldu. İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ve polis gözetiminde gerçekleştirilen yıkım saat 06:30 raddelerinde başladı.

Tuvalet, duş ve beton zemin yıkıldı…

Mahkeme tarafından hakkında yıkım emri verilen “Gold Island” isimli işletmeye ait olan bungalovlar daha önce işletme sahibi tarafından sit alanından kaldırılarak başka yere taşınmıştı. Konu işletmeye ait olan ve sit alanı içerisinde bulunan tuvaletler, duşlar ve beton zemin ise İskele Kaymakamlığı tarafından dün sabah yıkıldı.