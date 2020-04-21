“Sistem çöktü, hepimiz altında kaldık”

İlk gündem bu yana ‘kriz masası’ çağrısı yaptıklarını belirten TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Hükümet’in bunu duymazlıktan geldiğini ifade etti. Katkı koymaya hazır olduklarını da sürekli yinelediklerinin altını çizen Özyiğit, “Her kafadan bir ses çıkar, Hükümet ‘kriz nasıl yönetilemezi’ gösterdi” dedi.

Pandeminin ‘günü birlik’ yönetilmeye çalışıldığını belirten Özyiğit, bakanların, başbakanın birbirinden farklı konuştuğuna da vurgu yaptı.

9 Mart’ta yapılan Meclis konuşmalarında ‘geliyor’ dendiğini anımsatan Cemal Özyiğit, Başbakan’ın ise o gün yaptığı konuşmada ‘tüm tedbirleri aldıklarını’ savunduğunu, ‘abartmayın’ dediğini hatırlattı.

Uyarıların ilk yapıldığı günlerde dikkate alınsaydı bugün normalleşmenin yaşanabileceğini kaydeden Özyiğit, bizde bulan oranının halen 1’e 2 olduğunu, normalleşmenin 1’in altına düşmesiyle yaşanabileceğine yönelik uzmanların açıklamalarına işaret etti.

Pandemi Hastanesi’nin neresi olacağını halen belli olmadığına işaret eden Özyiğit, OHAL ilan edilseydi, bir özel hastanenin Pandemi Hastanesi’ne dönüştürülmesinin de mümkün olabileceği görüşünü belirtti.

Yurtdışından Kıbrıslı Türklerin gelişi ile ilgili Hükümet’i kutlayan Özyiğit, gelmeden bazı önlemlerin alınması gerekliliğinin önemine işaret etti.

“Bu ülkenin anlı şanlı zenginleri nerede” diye soran Özyiğit, zenginlerden, bankalardan katkı ‘rica’ edilirken, çalışandan kesintiye gidildiğine değindi. “Devlet nerede” diye sordu.

Başbakan’ın Cumhurbaşkanı ve LTB Başkanı’nı güneyden ilaç geldi diye ‘kaçakçı’ ilan ettiğini de söyleyen Başkan Özyiğit, ekonomik paketin sosyal adaletten yoksun olduğuna da değindi.

Belediyelere ilişkin kesintiyi de eleştiren Cemal Özyiğit, en azından Türkiye ile su konusunun görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Kalkınma Bankası’nca açıklanan ‘kredi paketi’nin kimsenin yararlanamayacağı şartlar içerdiğini de savunan Başkan Özyiğit, 1500 TL katkı ile ilgili de bir kaos yaşandığına değindi.

Öte yandan dövizin de başını alıp gittiğine dikkat çeken Cemal Özyiğit, Hükümet’in bu anlamda ne yapmayı düşündüğünü sordu.

Eğitimin durduğuna işaret eden Özyiğit, uzaktan eğitimin takip edilip edilmediğini sordu. Bundan sonra eğitimde ne olacağının, nasıl devam edeceğinin sendikalarla oturulup konuşulması gerekliliğini dile getiren Özyiğit, yüksek öğretimin de masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Yeni bir sistemin, reformları da içerecek şekilde yeni bir anayasanın konuşulması gerektiğini görüşünü belirten Özyiğit, “Bu ülkede oluşturulan bu sistem çökmüştür ve hepimiz altında kaldık” dedi.