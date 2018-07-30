Sistem çöktü, Ercan dolup taştı
Pegasus Havayolları’nda yaşanan teknik sıkıntı, Ercan Havalimanı’nda yığılmaya neden oldu. Ercan Havalimanı’nda teknik sorun yüzünden yaklaşık 30 dakikadır yaşanan sıkıntı, hafta sonu yoğunluğuyla birleşince yolcuları perişan etti
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Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı’nda görülen yoğunluğun Pegasus Havayolları’nın kendi sisteminden kaynaklanan teknik bir sıkıntı nedeniyle yaşandığını belirterek, 20 dakika içerisinde giderileceği belirtti.
Pegasus Havayolları’ndan edinilen bilgide ise sistemde yaşanan çöküntü nedeniyle 15 dakikalık program çöküntüsü olduğu fakat arızanın hemen giderildiği belirtildi.
Söz konusu teknik sıkıntının yoğunluktan ötürü yaşanabilecek kısa süreli sorunlar olduğuna değinilirken, seferlerde hiçbir aksaklık yaşanmayacağı, sadece 15 dakikalım gecikmelerin doğabileceği ifade edildi.
Fotoğraf: Fehime ALASYA
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Etiketler : Ercan Havalimanı, yoğunluk
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