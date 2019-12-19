İskele - Karpaz anayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Polis sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İskele - Karpaz Anayolunun, Tuzluca - Çayırova ile Mehmetçik - Kumyalı arasında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.