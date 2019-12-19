Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
İskele - Karpaz anayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Polis sürücüleri uyardı.
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İskele - Karpaz anayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Polis sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İskele - Karpaz Anayolunun, Tuzluca - Çayırova ile Mehmetçik - Kumyalı arasında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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