Sırtalarını dönerek protesto ettiler

Brexit parlamenterleri Avrupa Birliği Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti

Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Brexit Party lideri Nigel Farage, protesto sonrası euronews'e yaptığı açıklamada, "Bize empoze edilen yabancı bir milli marşa saygı duymuyorum" dedi.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit en son anlaşmanın İngiliz milletvekilleri tarafından onaylanmaması üzerine 31 Ekim'e ertelendi.