Sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Mağusa’da, polis tarafından yapılan aramada, sırt çantasında yaklaşık 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, dün saat 23:30 sıralarında tutuklanan kişinin, M.F.(E-44) olduğu belirtildi.

Girne’de ise, Canbolat Sokak’ta polis tarafından yapılan aramada, üzerlerinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 32 adet bütün, 2 adet yarım hap, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kırık hap parçaları ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.M. (E-31) ve D.K.(E-31) tutuklandı.

SAHTE EVRAK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhaneye giriş yapmak amacıyla başka bir şahıs adına düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik kartını kullanmaya çalışan Z.O.(E-41) tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda, yasal sınır olan 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 35.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilen A.S. (E-51) hakkında yasal işlem başlatıldı.

AMME FESATÇILIĞI

Bafra'da ise, kaldığı lojman odasından 6000 TL parasının çalındığı yönünde polise yalan ifade vererek amme fesatçılığı yaptığı tespit edilen A.H.Ç. (E-26) tutuklandı.