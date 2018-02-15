SIRT ÇANTAM İLE NİTOVİKLA’DAYIM

Zekai Altan

Evet, sırt çantam ile Nitovikla’dayım. Şehit Hasan Cafer İlkokulu müdür, öğretmen ve izci grubu ile Nitovikla’da uygulanan ilk konaklamalı programa katıldılar. ‘Biz Bize Yeteriz’ anlayışı ile Kıbrıs Mutfak ve kültürünün unutulmaması, yaşatılması ve sürdürülmesi konusunda Nitovikla tarafından yürütülen “Kıbrıs Kültürünü Yaşayalım ve Yaşatalım Programı” konaklamalı olarak geliştirilerek Kıbrıs ekolojisi de uygulamalı olarak uygulanıyor. Farklı bir eğitim-eğlence-uygulama anlayışı içerikli programın ilk uygulayıcı okulu Girne’den Şht. Hasan Cafer İlkokulu oldu. Okul Müdürü Hilmi Bağcıer, Özlem ve Pembe hocanımın inanılmaz katılımcılık ve eğitimcilik anlayışı, programın yürütülmesinde ve öğrenciler üzerinde inanılmaz olumlu etkiler yarattı.

TARIM VE KÜLTÜR TURU

Ülkede ilk kez kurulan ve tescili gerçekleşen Hasan Tahsin Tural Karpaz Permakültür Merkezi’nde ilk eğitim gerçekleşti ve ilk İngilizce sertifikalar dağıtıldı. İlk gün Mehmetçik Belediyesi Zeka Bey Tohum Merkezi’nde çocuklarımıza GDO’lu ve hibrit tohum ve beslenme konusunda eğitimler verdik. Çocuklarımız ilaçsız patatesleri tarladan kendileri topladı. Patateslere ilave lapsana, taze pakla, yabani ıspanah ve marul gibi sebzeleri tanıyıp topladılar. Koyun ve keçileri severek yola devam edildi. Mehmetçik Kültür Derneği’ne ait Etnografya Müzesi ziyareti ve Zeka Bey’in köyü Balalan (Bladanisyo) ziyareti gerçekleşti. Zeka Bey ve köy tanıtıldı. Akşam mönüsü formada tavuklu patates.

İLK EKOLOJİ UYGULAMASI

Ertesi gün sabahleyin heyecan dolu bir gün için uyanıldı. Hasan Tahsin Tural Karpaz Permakültür Merkezine hareket. Ve ilk uygulama doğayı tanıma. Merkeze kurulan Baştankara kuş yuvaları gösterilerek anlatıldı, kırmızı alıç, harnıp, zeytin, şinya, çam, azgan, gazayağı gibi Kıbrıs ekolojisinin bitkileri anlatıldı. Ve her öğrenciye, müdüre ve öğretmen dostlarımıza değnekleri (baton) verilerek yürüyüş kuralları anlatılarak uzun bir yürüyüş… Öğrencilerin o disiplini, uyumu ve meraklı gözlem ve incelemeleri görülmeye değerdi. Yürüyüş sonrası ilk durak. Hep birlikte çadırlar kuruldu. Çadır kurulması öğrenidi. Kısa bir mola sonrası dumansız Dakota ateşi çukuru açma ve ateş yakma eğitimi verildi. Ateş üzerine de çaydanlık konarak bitki çayı yapıldı. Mola sonrası uzun bir doğa yürüyüşü. Zorlu ve keyifli yürüyüş kurallarına bağlı kalınarak tamamlanan yürüyüş boyunca ağaçlar ve bitki örtüsü tanıtıldı. Doğa ve çevrenin korunması anlatıldı. Yürüyüş sonrası Kıbrıs Ayak köftesi, çips, yoğurt ve meyve suyu ile öğle yemeği yendi ve Ada çayı içildi.

OYUNLARIMIZ

Yemek sonrası çadırlarda istirahat. Ve sonrasında da doğa oyunları oynandı. Kuş gözlemi anlatıldı. Doğada yaşanan tam bir günün sonunda çocuklarımız çadırları kendileri bozdular. Hem de nasıl bir heyecan ile. Ve Nitovikla’ya dönüş.

KARPAZ KÜLTÜR TURU

Ertesi gün de kültür turu. Kanakaria kilisesinden başlayan tur, Apostolos Andreas Manastırı, Altın Kum, Dipkarpaz köyü ve Erenköy üzerinden Kumyalı Nitovikla’ya dönüş. Dolu dolu, eğitim, uygulama ve ezbereciliğin dışında bir eğitim programı. Doğa, ekoloji, Kıbrıs mutfağı ve kültürü ile dolu dolu bir Nitovikla programı. Ve günün sonunda da Müdür, öğretmen ve öğrencilerimiz ilk ekoloji ve kültür içerikli sertifikaları tanıtıldı. Bu programın ve buna benzer programların uygulamalı olarak başarılı olmasında her zaman olduğu gibi en önemli ve asla küçümsenemeyecek katkı müdür ve öğretmen dostlarmızın olduğu gerçeğinin altını çizmek gerekir. Okul müdürü dostum Hilmi Bağcıer olmak üzere Özlem ve Pembe hocanım o bilinçli ve çocuklara öğrenme ve onlara öğretme gayreti programın yürütülmesinde inanılmaz katkı sağladı ve öğrencilerin heyecan ile öğrenme isteklerini motive etmiştir. Dostlarmız müdür ve öğretmenlere öğrencilerimiz adına teşekkür etmek gerekir. Evet, Eco/Bio Nitovikla’da Kıbrıs Mutfağı ve Kültürü programına bir halka daha ilave edilerek yurdum Kıbrıs’ın ekolojisinin öğrenilmesi ve yaşanılması da katıldı. Amacımız güzel bir Kıbrıs yaratmak. Kültürü ile, ekolojisi ile. Durmak yok.