Sirkat ve kasti hasara 8 gün tutukluluk

Girne’de 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen “Dükkân Açma, Yasal tutukluluktan firar, Sirkat ve Kasti Hasar” meseleleri ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ç. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polisten kaçarken yaralanan ve Kolon Hastanesinde müşahede altında bulunan zanlı A.A. ise mahkemeye getirilmedi.

Polisin ifadesine göre zanlılar mart ve nisan ayları içerisinde Girne'de Hititbet, Canlıbalık, Carop, Lemos ve Kıbrıs Evi isimli işletmelere girdi. Hititbet'den 4 bin 970 TL nakit para ve 1 adet cep telefonunu, Canlıbalık restorantından viski, Karop'dan 2 adet rakı ve hediyelik eşya ayrıca 2 adet tablet, l adet cep telefonu çalındı. Yine Lemos'dan 200 TL para, Kıbrıs Evi isimli restorandan 2 adet cep telefonu, Kıbrıs Breeze'den 10 adet çeşitli markalarda saat, 155 Euro. 150 TL para ve 1 adet levano marka top sirkat edildiği açıklandı.

Polis, zanlıların üzerinde yapılan arama neticesinde; sirkat etmiş oldukları konu cep telefonları ve sirkat etmiş oldukları paraların bir kısmı bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığını, alınması gerek birçok ifadenin ve aranan emarelerin bulunduğunu belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.