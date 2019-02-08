Sirkat edilen eşyaları satmaya çalışırken yakalandı

Gönyeli’de Hasan Dayı’ya ait inşaattan karıştırıcı, mikser gibi birçok inşaat aleti çalmakla suçlanan zanlı H.K., suçüstü yakalandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ziya Aykol, zanlı, H.K.’nin Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Aykol, zanlının 01-02.02.2019 tarihinde 16.30-07.00 saatleri arasında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Gökhan Çoban’a ait inşaat şantiye alam içerisinde Gönyeli'de sakin Hasan Dayı’nın inşaatının içerisinde muhafaza ettiği l adet küçük Dewalt marka spiral, 1 adet büyük Dewalt marka spiral, l adet Stanley marka hem kırıcı hem karıştırıcı mikser ve 1 adet Sigma marka Fayans kesme makinesini sirkat ettiğini belirtti. Zanlının 07.02.2019 tarihinde Gönyeli’de sirkat edilen eşyaları satmaya çalışırken tespit edildiğini söyleyen Aykol, sirkat edilen eşyalarda zanlının kullanımındaki HA 451 plakalı van aracın içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Aykol, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı H.K., alacağı olduğu için söz konusu eşyaları çaldığını belirtti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.